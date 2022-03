Isco Alarcón, entre Italia, Inglaterra y España: las opciones abiertas para su futuro tras el Real Madrid

El tiempo de Isco Alarcón en el Real Madrid se está acabando. El futbolista malagueño acaba contrato el próximo mes de junio, después de aterrizar en el Santiago Bernabéu en el año 2013. Aunque todavía no se ha desvelado su futuro, cobra fuerza la opción de que acabe jugando para Julen Lopetegui en el Sevilla Fútbol Club. Aún así, su viaje a Italia del fin de semana ha intensificado los rumores sobre un fichaje por la Fiorentina. Ahora también se ha conocido el interés de la Premier League y el West Ham.

Monchi, director deportivo del Sevilla, aclaró a comienzos de mes ese interés por Isco. "No he escuchado a Julen decir que quiere a Isco. Ha dicho que es un buen jugador. Y si me preguntas a mí, te digo que es un buen jugador. Es distinto a lo de 'Tecatito'. Con 'Tecatito' había una conjunción entre lo que quería Lopetegui y la dirección deportiva. A Lopetegui le gusta Isco y a mí, también, pero no hay nada", concretó en una entrevista con el portal Muchodeporte.

Pero la Serie A también está interesada. En ocasiones se ha hablado de la Juventus de Turín y del AC Milan, pero el equipo que está sobre el foco tras el fin de semana es la Fiorentina. Las 'minivacaciones' concedidas por Carlo Ancelotti han repartido a los madridistas por medio mundo. A Isco se le ha visto, gracias a unas imágenes que ha subido su pareja a las redes sociales, por Florencia. El hecho de que el equipo viola juegue en Europa la próxima temporada ayudaría a fructificar el interés.

Isco Alarcón, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Además, también aparece la sombra de la Premier. El West Ham United se ha unido a varios grandes de Europa para fichar a Isco Alarcón en el próximo mercado de fichajes de verano. David Moyes estaría encantado de contar con Isco debido a que es un perfil con el que no cuenta en su plantilla actual y que le puede dar un salto de calidad en el último tramo de la cancha. El malagueño solo ha jugado 14 partidos esta temporada (342 minutos) y necesita reiniciarse.

Su bajón

Isco ha tenido un gran cartel en países como Italia en los últimos años. También desde España algunos conjuntos se han interesado por su situación en invierno. Pero, sabiendo los posibles pretendientes que tan solo seis meses después podrán conseguir hacerse con los servicios del '22' a coste cero, las opciones de traspaso se cayeron por su propio peso. Ahora podrá involucrarse en un nuevo proyecto.

El valor de mercado más alto que tuvo Isco Alarcón como jugador del Real Madrid fue hace tres años, cuando superaba los 90 millones de euros. Pero en la actualidad, este ha caído a los 15 'kilos'. El centrocampista no acabó de convencer a Zinedine Zidane. Un distanciamiento que con Carlo Ancelotti no ha cambiado en absoluto y que no ha hecho más que confirmar que el jugador de Arroyo de la Miel no tiene espacio en el equipo merengue.

