El plan perfecto del Real Madrid para rozar el título de La Liga: el decálogo del casi campeón

El Real Madrid lo tiene ya. El alirón blanco es cuestión de tiempo, de días apenas. El 35º campeonato de La Liga del club merengue está al caer tras sumar este miércoles otra victoria, esta ante Osasuna en El Sadar. La lógica dice que se cantará victoria la próxima jornada ante el Espanyol, en el Santiago Bernabéu, o a la siguiente en el derbi del Wanda Metropolitano.

El título será más que merecido. Ha sido una de las temporadas más dominantes por parte del líder, que solo ha estado seis jornadas sin ocupar la primera plaza. Los 17 puntos que le separan del segundo, el Atleti, a falta de que juegue el Barça esta noche, son el reflejo de un plan perfecto ejecutado casi de la misma manera. Este es el decálogo de un Madrid campeón:

La gestión de Ancelotti

¿Cómo pasar de un equipo que parecía indolente sin el fichaje de Mbappé a arrasar en Liga y en Europa? Sencilla respuesta: Carlo Ancelotti. El técnico italiano ha sido criticado por algunos planteamientos y ciertas manías, pero la realidad es que ha devuelto el gen ganador al vestuario del Real Madrid. Muchos goles, remontadas épicas, títulos... La esencia del club blanco está ahí.

Karim Benzema se lamenta del fallo de un penalti Reuters

MVP Benzema

Pocos futbolistas pueden pelearle a Benzema en este punto el próximo Balón de Oro. Si no fue en 2021, será en 2022. Tiene en su mano el primer pichichi de su carrera, habiendo anotado 25 goles en lo que va de Liga. Que es el líder absoluto del equipo se refleja en que también ha dado 12 asistencias en el campeonato doméstico. El Madrid juega a lo que dicta el delantero francés.

La preparación de Pintus

Volvió en verano tras pasar dos años en Italia y Antonio Pintus ha vuelto a dar resultados en la preparación física. A partir de una pretemporada durísima, el equipo ha pasado por las fases que marca el planning del italiano: arranque enérgico, valle físico a mitad de temporada y sprint final a tope. Ante el Chelsea y ante el Sevilla se vio que no hay muchos que puedan competir físicamente con el Madrid de esta fase.

Thibaut Courtois, en el calentamiento antes del partido Mallorca - Real Madrid REUTERS

El muro Courtois

No tendrá su cuarto Zamora (el segundo con el Real Madrid), pero no hay debate en torno a que el mejor portero del mundo es Thibaut Courtois. El belga se ha desmarcado de los Ter Stegen y Oblak, mientras que en Europa no se ve un portero tan decisivo. Lo ha jugado todo en Liga, encajando 29 goles en 33 jornadas. No se le recuerda un partido malo en toda la temporada. Ni siquiera un error.

Vinicius explotó

Es la temporada de Vinicius. El madridismo disfrutó este curso de la esperada explosión del brasileño que vino a España como el crack del futuro. Aún con cosas por pulir, ya es una estrella mundial y el mejor socio de Benzema. En la lista de máximos goleadores de Liga, entre él y el francés solo se cuelan De Tomás y Ünal con 15 goles. Vini lleva 14 y 8 asistencias, batiendo todos sus registros (hasta sumados) con la camiseta blanca.

Luka Modric celebra su gol a la Real Sociedad REUTERS

La eterna CMK

Casi 33 años de media tiene la CMK. Casemiro, Modric y Kroos son leyendas del Real Madrid, pero todavía presente. Esta Liga también será suya: los tres están entre los ocho jugadores que más minutos han tenido con Ancelotti. Lo mejor es que, como mínimo, todavía queda otra temporada más para disfrutar de ellos: Kroos tiene contrato hasta 2023 y Modric renovará otro año más.

Militao-Alaba, consolidados

La pareja (histórica, merecidamente) de Sergio Ramos y Varane no pudo encontrar mejores sustitutos. Militao y Alaba han cumplido con creces su labor y se entendieron a las mil maravillas desde el primer momento. Fiabilidad la de un central, el brasileño, dominante desde el físico y la de otro, el austríaco, que parece llevar toda su vida en la casa pese a llegar en verano.

Disparo de Fede Valverde REUTERS

Los pulmones de Fede y Camavinga

Una de las cosas que se criticó durante la temporada a Ancelotti es que fiará siempre el centro del campo a Modric, Kroos y Casemiro. Explicada la relevancia de ellos tres, el italiano también ha acabado dando paso a la nueva generación. La representan Valverde y Camavinga, puro músculo y energía que en la recta final del curso son todavía más diferenciales. Cada vez más cerca de ser coger el relevo.

La segunda línea: Asensio, Rodrygo…

El Madrid tiene segunda unidad. Además de Fede y Camavinga, la representan de buena manera Asensio y Rodrygo. El mallorquín, cuyo futuro es una incógnita, es el tercer máximo goleador del Madrid (9 tantos en Liga) y el brasileño ha vuelto a destaparse como el gran revulsivo del equipo. Hay que dar también valor a los eternos escuderos: Nacho y Lucas Vázquez.

Dani Carvajal, en el calentamiento previo a El Clásico. AFP7 / Europa Press

La recuperación de jugadores

Habido menos lesiones que años anteriores y eso lo han agradecido veteranos que han sido recuperados para la causa o, al menos, han tenido algún momento destacada. Hablamos de Carvajal y Marcelo. El primero deja atrás las lesiones y el segundo tendrá la despedida que merece convirtiéndose en el jugador que más títulos ha levantado con el Real Madrid en la historia.

Mérito tiene lo de Ceballos, que estrenó titularidad con el Madrid ayer y fue el mejor. En el club de los olvidados quedarán Bale, Hazard, Jovic y Mariano, todos ellos baja en Pamplona.

[Más información: Las cuentas del Real Madrid para ganar La Liga: alirón o pasillo en el derbi del Wanda Metropolitano]

Sigue los temas que te interesan