Dani Ceballos, del Real Madrid al Betis: venta segura en verano

Dani Ceballos es uno de los actuales jugadores del Real Madrid que abandonará la casa blanca este verano de 2022. El centrocampista cogerá el AVE de vuelta para regresar a la que fue su casa. Al que continúa siendo el equipo de su vida. El Betis le espera con los brazos abiertos.

Todas las partes están de acuerdo en el negocio. El futbolista quiere regresar al Betis. El club andaluz quiere volver a contar con Ceballos. Y en el Real Madrid están más que satisfechos con la posibilidad de recuperar lo máximo posible de los 16,5 millones de euros que pagaron por el utrerano.

Desde hace ya varios meses, el club de Heliópolis ha mantenido públicamente su deseo de reincorporar a sus filas a Dani Ceballos. Fue en el verano de 2017 cuando el centrocampista llegó al Santiago Bernabéu. Todavía le queda un año más de contrato, hasta junio de 2023, pero su tiempo como futbolista blanco ha acabado.

Sin hueco

Desde el momento de su fichaje por el Real Madrid hasta ahora, Ceballos no ha disfrutado de la regularidad que le hubiese gustado. De por medio, además, una cesión al Arsenal en la que tuvo sus subidas y bajadas en las dos temporadas que permaneció como jugador de los gunners.

Fue el pasado verano de 2021 cuando regresó a la casa blanca. Lo hizo después de caer lesionado en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con España. Un duro varapalo para el jugador que tuvo que mantenerse a alejado de los terrenos de juego los siguientes meses.

Dani Ceballos, sobre el césped de Vallecas AFP7 / Europa Press

Desde que regresó a la dinámica de grupo, su protagonismo tampoco ha sido importante. Apenas diez partidos entre La Liga, la Champions League y la Copa del Rey para únicamente 100 minutos sobre el verde. Una estadística demasiado pobre para un jugador que sueña con poder ir con la selección española al Mundial de Qatar 2022.

Con este objetivo quiere dejar el Real Madrid a falta de un año para que venza su actual contrato. Esta temporada a mayores que le queda supone que llegará dinero a las arcas merengues por su traspaso. Una solución que beneficia a las tres partes envueltas en este culebrón.

Cariño mutuo

Con su regreso al Santiago Bernabéu el pasado verano, Ceballos dejó claro que quería triunfar al fin con la camiseta blanca. Pero este ha sido un objetivo que le ha dado la espalda. Ahora se le presenta la oportunidad de volver al Betis y de ser importante para poder estar en la lista de Luis Enrique para el Mundial.

En otras ventanas de transferencia no se habían dado todos los detonantes para que el traspaso de Dani Ceballos al Betis se produjese. Ángel Haro, presidente bético, ya dejó claro que "es un gran jugador, no lo voy a descubrir y tiene ese sentimiento verdiblanco que es bonito y salió de manera precipitada del club". Pero que no era el momento.

Ese momento llegará en el verano de 2022. Así lo dijo el presidente verdiblanco hace ya algunos meses: "Yo creo que el verano será un buen momento para volver a hablar". Dicho y hecho. Betis y Real Madrid llegarán a un acuerdo económico para el traspaso de Dani Ceballos. El hijo pródigo regresará al Benito Villamarín.

