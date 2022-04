Las rotaciones de Ancelotti funcionan: Fede Valverde avisa a los suplentes del Real Madrid

El triunfo del Real Madrid ante el Chelsea tuvo muchas lecturas. Desde el liderazgo que desempeña Karim Benzema en el equipo merengue, hasta el papel con el que contó un Federico Valverde que se movió sin ataduras por todo Stamford Bridge. Pero el más importante y con relevancia para el resto de la temporada es del poder de las rotaciones que aplicó Carlo Ancelotti. El italiano, muy criticado por este apartado, quiere tener a todo el vestuario activo.

El nombre que introdujo el técnico no fue otro que el de Fede Valverde. El uruguayo fue determinante y dio la libertad necesaria tanto a Kroos como a Luka Modric. Valverde se movió por banda, por el centro del campo y por todas las posiciones que le dejaran un espacio. Y, además, demostró que pese a la falta de continuidad está plenamente preparado para cumplir con su entrenador.

Fede ha ido variando su rol a lo largo de todo el curso. Comenzó siendo titular en los partidos de Champions, pero vivió una racha de hasta tres encuentros consecutivos teniendo que conformarse con saltar desde el banquillo. Algo similar que en La Liga, donde ha jugado dos de sus últimos cuatro encuentros como jugador suplente. En resumen, el uruguayo ha asumido que no es titular indiscutible y que depende de un tridente fijo como el de Casemiro, Kroos y Modric.

"He puesto a Valverde para tener a Carvajal un poco más por dentro e intentar tener el control de sus mediapuntas. Valverde lo ha hecho muy bien", indicó el entrenador italiano tras el triunfo ante el Chelsea. "Yo con los jugadores hablo de fútbol y entiendo lo que piensan y lo que les gustaría, pero luego tengo que tomar decisiones absolutamente solo".

El éxito de la introducción de Fede, y su buena imagen en un partido de Champions, supone un mensaje claro para el resto de jugadores suplentes. No hay excusa para no cumplir con Carlo Ancelotti, sino razones para acelerar su salida a final de temporada. Nombres como Dani Ceballos, Isco Alarcón o incluso Marco Asensio pueden fijarse en el uruguayo para tener un papel protagonista en este último tramo de la temporada.

Tres suplentes que deben explotar

El caso menos relevante es el de Isco Alarcón, que una vez que concluya la actual campaña tendrá que abandonar el Real Madrid al finalizar su contrato. Esta campaña ha jugado en el centro del campo y hasta en la punta de ataque. Sin embargo, en ninguna de las posiciones ha terminado de encajar en el estilo del malagueño. Sin demasiados minutos en las últimas fechas, el ejemplo de Fede Valverde es el que debe seguir para generar interés en el mercado.

Marco Asensio y Dani Ceballos, por el contrario, sí que aspiran a continuar en el club merengue el año que viene. Asensio, cabe recordar, comenzó la temporada jugando en el centro del campo tras un cambio de Ancelotti. Pese a esa modificación, Asensio no supo adaptarse y ha acabado volviendo a una delantera donde se turna con Rodrygo. Ceballos, por su parte, no está contando con demasiados minutos y sus apariciones no están ayudando a darle más presencias.

La explosión de Fede Valverde sirve para todos. El uruguayo tiene potencial para ser titular, pero ha asumido un rol de revulsivo o de clave táctica. También se gusta en el centro del campo, pero no ha rechistado al tener que moverse a antojo del entrenador. Es el espejo en el que mirarse y el jugador que ha advertido a los suplentes más desaparecidos.

[Más información - La anécdota que casi deja a Benzema sin poder jugar contra el Chelsea]

Sigue los temas que te interesan