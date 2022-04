Ancelotti, sobre su cambio táctico ante el Chelsea: "Hablo con los jugadores y tomo las decisiones solo"

El Real Madrid se va con una gran ventaja de Stamford Bridge. El partido de ida de los cuartos de final de la Champions League dejó la figura estelar de Karim Benzema. Hat-trick del delantero francés para que los blancos den un paso importante hacia las semifinales del torneo continental. Carlo Ancelotti analizó en rueda de prensa el 1-3 cosechado en Londres en la noche europea.

Pasar la Covid

"Me encuentro bien. No he tenido muchos síntomas. Hoy han estado todos fantásticos. Hemos jugado un muy buen partido, planteado bien y jugado bien. Con coraje y personalidad. El primer tiempo de esta eliminatoria claro que lo queremos plantear de nuevo en la vuelta, pero nunca se sabe. Solo hemos cogido ventaja".

Eliminatoria

"Tenemos ventaja, es evidente, pero la eliminatoria está abierta. No hay valor doble del gol fuera de casa. El Chelsea es un equipo al que respetamos mucho. El Madrid ha sido mejor, pero hay otro partido en el que puede pasar de todo".

Cambio táctico

"Hemos jugado con el mismo sistema. He puesto a Valverde para tener a Carvajal un poco más por dentro e intentar tener el control de sus mediapuntas. Valverde lo ha hecho muy bien. A veces podría pensar en hacer una línea de cinco, pero todo dependía de la posición de Azpilicueta. Si se quedaba abajo, se adelantaba Valverde. Yo con los jugadores hablo de fútbol y entiendo lo que piensan y lo que les gustaría, pero luego tengo que tomar decisiones absolutamente solo".

Benzema

"Es como el vino, cada día mejor. Cada día tiene más liderazgo, se siente más importante en el equipo y es lo que marca la diferencia en él. Tiene mucha más personalidad. Sabe que es un jugador muy importante. Tiene un comportamiento ejemplar para todos".

Actitud

"Han tenido coraje. La llave ha sido que hemos salido muy bien desde atrás con el balón. Hemos atacado muy bien. Vinicius y Karim eran muy peligrosos. Han hecho combinaciones muy buenas".

Críticas

"Las dudas son una parte del trabajo del entrenador. El entrenador es una figura cuestionada muchas veces. Es el culpable de la derrota. Y los jugadores los triunfadores de la victoria. Esto es el fútbol".

Lesionados

"Valverde y Karim estaban cansados. No hay problemas. Militao ha tenido un golpe en el primer tiempo y luego la rodilla. Nada serio, pero no podía continuar el partido".

Vuelta

"No lo sé. El Chelsea todavía es un gran equipo y club. Tengo muy buenos recuerdos en este club. Lo pasé fenomenal. Pienso que la vuelta va a ser difícil, por eso estamos concentrados y es la única manera de pensar".

Crisis del Chelsea

"Lo primero, el Chelsea siempre estará en mi corazón. Siempre será uno de los mejores clubes de Europa como han enseñado en los últimos años".

Goles de Benzema

"Benzema es un jugador completo. Ha marcado muchos goles, pero también ayuda mucho al equipo con su posesión y movimiento. Estamos muy contentos y somos muy afortunados de tenerlo".

Recibimiento a Courtois

"Los aficionados tienen su opinión. Estuvo aquí. Algunas veces este tipo de acogidas quiere decir que los jugadores quieren mucho respeto para su calidad".

