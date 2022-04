Dani Ceballos se gana una última oportunidad en el Real Madrid: Ancelotti marca diferencias

"Está claro que lo primero es hablar con el entrenador y saber qué quiere de mí y decirle también lo que yo quiero, que es ser importante". Estas fueron las palabras de Dani Ceballos en verano antes de recalar en el Real Madrid. Desde entonces ha tenido que superar lesiones y dudas. Y ahora, en el tramo final de la temporada, ha logrado ganarse la confianza de Ancelotti. El técnico confía en él y Ceballos tiene opciones de pelear su futuro en el conjunto merengue.

El centrocampista no ha tenido una adaptación fácil. En primer lugar por la lesión que le obligó a perderse todo el inicio de la temporada. Luego el hecho de no haber coincidido con Ancelotti a diferencia de muchos de sus compañeros. Y, por si fuera poco, Ceballos ha tenido que afrontar la escasez de rotaciones ante el buen rendimiento que están dando en el centro del campo tanto Kroos como Modric y Casemiro.

Una serie de obstáculos que el joven jugador ha sabido superar y que le han brindado una oportunidad clave para continuar en el Real Madrid. Él siempre ha querido triunfar de blanco y, al menos en estos momentos, tiene muchas más opciones que nunca. Carlo Ancelotti no ha dudado en reconocer que con él puede estar siendo algo injusto. Unas palabras que confirman la oportunidad que tiene el ex del Betis.

"Ceballos no ha jugado los minutos que ha merecido por el entrenamiento que ha hecho. Es uno de los pocos a los que he dado menos minutos de los que merecía. Es un profesional muy serio y me pone un poco triste haberle dado pocos minutos. Ojalá pueda darle más en los próximos partidos", indicó el técnico madridista antes del duelo ante el Getafe en un claro guiño al jugador.

El técnico cumplió con su palabra y le dio 15 minutos ante el Getafe a Ceballos. Con esta aparición, confirmando esa tendencia de mayor protagonismo, suma tres duelos consecutivos teniendo minutos con el Real Madrid. De los 10 partidos que ha jugado esta temporada, ocho quitando los de Copa del Rey, tres se han producido en la última semana. Celta, Chelsea y Getafe pueden ser el inicio de la nueva vida de Ceballos en el Real Madrid.

Salidas en verano

El jugador tiene contrato hasta 2023. Es decir, se enfrenta a una salida en forma de traspaso o a una renovación. La situación no es sencilla, pero a su favor está el trabajo reconocido por Ancelotti y los cambios que puede haber en el equipo si La Liga se consigue sentenciar y se continúa avanzando en Champions League.

De cara a la próxima temporada, Dani Ceballos también tendría opciones de contar con un sitio. El centro del campo se mantendrá prácticamente intacto con Kroos, Casemiro y Modric. Fede Valverde y Camavinga están en plena forma y también serán los habituales en dicha posición. Sin embargo, Isco abandonará la entidad merengue y Dani Ceballos puede obtener algo más de relevancia.

Ceballos quiere luchar. Y Ancelotti espera poder darle la oportunidad. Mientras tanto, clubes como el Betis siguen muy de cerca su situación esperando poder acometer su ansiado fichaje. El desenlace llegará en verano.

