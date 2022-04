Pablo Laso estalla tras el 'robo' en El Clásico ante el Barça: "Yo tengo una sensación..."

El Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid acabó con polémica. Lo que estaba siendo un partidazo quedó marcado por la decisión arbitral de pitar falta sobre Sanli en la última acción del partido. De no señalarla, el equipo merengue se habría llevado la victoria. Tras pitarla, el cuadro catalán forzó la prórroga y se llevó el triunfo. Una jugada que Laso intentó no comentar tras el duelo, pero cuya expresión mostraba su enfado por el arbitraje.

El entrenador del Real Madrid, nada más sonar la bocina del final, se marchó corriendo hacia el túnel de vestuarios. Laso comentó algo a los colegiados y regresó para atender a la televisión con derechos. Y ahí, el técnico merengue dejó claro que no estaba nada conforme con la decisión de los colegiados. La falta, pitada a menos de un segundo para el final, se tardó en pitar y dejó contrariados a todos los jugadores.

"¿Que con qué sensación me voy? Decídmelo vosotros. Yo tengo una buena sensación del equipo, hemos trabajado bien. Yo tengo una, pero tengo que ver el partido. Vosotros lo habéis visto por televisión. Yo tengo una, no puedo decir que sea la correcta. Tengo que revisar el partido. Sería absurdo que yo hablara mal de los árbitros. Estoy contento por cómo ha trabajado el equipo", expresó un Pablo Laso claramente molesto en los micrófonos de Movistar Plus.

Laso con @MilenaMartinn: "Tengo una sensación pero prefiero ver antes el partido. No puedo decírtelo ahora. Sería absurdo que hablara mal de los árbitros sin verlo pero estoy contento con el equipo". #LigaEndesa pic.twitter.com/58Mp5G0aoV — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) April 10, 2022

Poco después, el entrenador del Real Madrid reafirmó sus impresiones. "Sí, está claro", reconoció acerca del peso de los colegiados en el marcador final. "Los árbitros son parte del juego. Hay detalles que debemos controlar y mejorar, y hay detalles que no podemos controlar", sentenció el técnico.

Laso quiso destacar la actitud de su equipo, que llegó a remontar 12 puntos y a rozar la victoria. "Hemos tenido momentos difíciles durante el partido, pero el equipo siempre ha dado la cara y me siento muy orgulloso de cómo ha trabajado el equipo hoy. Me sabe mal no irme con una victoria, pero creo que el equipo ha trabajado muy bien", felicitó a sus jugadores.

Heurtel y Thompkins

El Clásico se produjo en un momento de tensión en el vestuario merengue. El Real Madrid llegaba con tres derrotas consecutivas y con la reciente expulsión del equipo de Heurtel y Thompkins por motivos disciplinarios. Un ambiente que nunca se había vivido y que marcó la previa del encuentro. Por ello, Laso quería que sus jugadores mostraran compromiso y unidad para dejar atrás la crisis.

Esa fue la razón, como explicó Pablo Laso, por la que viajaron Rudy Fernández y Williams-Goss. Ninguno de los dos tuvo minutos y según el técnico fue porque no estaban en condiciones. Sin embargo, tras los recientes acontecimientos, optaron por acudir para animar a sus compañeros.

