Ceballos: "Tengo que hablar con Ancelotti, quiero ser importante"

Dani Ceballos ha hablado en El Larguero de la Cadena SER sobre el pasado, presente y futuro. El futbolista ha jugado esta temporada en el Arsenal y ahora todavía tiene que hablar con el Real Madrid para saber si seguirá la próxima temporada jugando en el equipo blanco o no. Para ello, tiene una conversación pendiente con Carlo Ancelotti. Aunque lo que ha dejado claro es que su sueño sigue siendo triunfar en el trece veces campeón de Europa.

Eurocopa

"Todos somos seleccionables. Por supuesto, ir a una Eurocopa o a un entrenamiento para estar con los compañeros es algo que gusta. Me gustaría, pero no depende de mí".

¿Jugará la próxima temporada de blanco?

"Yo creo que este año me he curtido mucho como jugador y creo que ahora es el momento de asentarme en un club con un contrato largo y poder demostrar mi juego. Ancelotti acaba de llegar y tenemos que hablar. No he coincidido nunca con él, pero hay jugadores que me hablan bien de él. Seguro que al Madrid le vendrá bien".

Entrenador con el que más ha disfrutado

"La mayor satisfacción fue jugar en el Betis, porque yo soy bético desde pequeño. Con Arteta he estado muy cómodo en el Arsenal y también en la Selección. Pero más en el Betis con Víctor Sánchez del Amo".

Ceballos, con el Arsenal Reuters

Si tuviese la misma oferta de PSG, Juventus y Barcelona...

"Al Barcelona no iría porque soy jugador del Madrid y mi sueño es triunfar en el Real Madrid".

N'Golo Kanté

"Es un jugador que la gente piensa que es muy defensivo, pero con la pelota lo hace todo bien. Es un jugador muy completo".

Próxima temporada

"Está claro que lo primero es hablar con el entrenador y saber qué quiere de mí y decirle también lo que yo quiero, que es ser importante. No voy a la Eurocopa y dentro de poco hay un Mundial. Tiene que ser una charla entre ambos con las cosas claras".

Asentarse

"No es lo mismo estar metido en la dinámica de un club con un contrato largo a estar cedido. Se echa de menos. Es algo que estos dos últimos años no tuve y quiero asentarme, jugar y ser feliz".

Opción de seguir en el Arsenal

"Arteta es un entrenador que viene de estar unos años con Guardiola. Es un entrenador que de aquí a unos años será de los mejores, pero a mí me gustaría volver a La Liga".

¿Y el Sevilla?

"El Sevilla es un gran club, pero jamás jugaría en el Sevilla".

Zinedine Zidane

"Puedes intuirlo, pero es difícil. Ponerse en la piel de Zidane es difícil. La posición de entrenador y en el Real Madrid es lo más complicado del mundo".

No se despidió de Zidane

"No tenía el teléfono su teléfono, pero seguro que nos encontraremos en el futuro".

