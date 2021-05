Ceballos da la clave de su futuro: "No me gustaría volver a salir cedido"

Hay varios futbolistas que pertenecen al Real Madrid que ven como la salida de Zinedine Zidane puede significar un cambio de dirección en su futuro. Es el caso de Dani Ceballos, el cual parecía tener las puertas cerradas del equipo blanco mientras siguiera el técnico francés. Vuelve ahora de su segunda cesión al Arsenal y, tal y como él ha afirmado, es momento de dar un paso al frente en su carrera deportiva.

Ceballos explicó en El Pelotazo de Canal Sur Radio que su futuro no pasa por una nueva cesión. Es decir, Real Madrid o venta. Tiene claro que necesita estabilidad en su carrera y a los 24 años, tras dos temporadas cedido en el Arsenal, es el momento: "Es cierto que tengo contrato con el Real Madrid para los próximos dos años y no me gustaría volver a salir cedido a ningún club", explicó en la radio andaluza.

Estos son sus planes: "Con la experiencia de los dos últimos años, soy un jugador que necesita sentirse importante, me gustaría el año que viene empezar desde el principio y sentirme importante, pero asentándome. Así que es importante de cara al futuro para saber qué quieres hacer. Creo que el jugador da su máximo nivel cuando es completamente feliz y para eso tiene que estar centrado al 100% en su club".

Dani Ceballos celebra un gol con sus compañeros del Arsenal Reuters

Y añadió: "Aunque luche durante la temporada para los objetivos de la siguiente, en el Arsenal he tenido la oportunidad de hacerlo durante dos años, creo que mi momento ha llegado, dar el paso firme de quedarme o irme traspasado. Tengo 24 años, soy un jugador muy joven, con mucho futuro aún por delante, y la verdad es que mis expectativas son claras: asentarme en un club, sentirme importante y disfrutar del fútbol".

La salida de Zidane

Sobre lo que puede suponer la salida de Zidane dijo lo siguiente: "Es verdad que con Zizou tuve menos oportunidades de lo que tenía pensado, pero ahora el Madrid está sin entrenador, no sabemos lo que va a pasar de aquí a dos o tres semanas, se habla de muchísimas cosas y creo que ahora mismo es tiempo para desconectar un poco del fútbol, prepararte bien para lo que viene y cuando el Madrid tenga su próximo entrenador, hablemos y veamos lo que queremos, será tiempo para decidir el futuro".

Volver al Betis

No ocultó sus sentimientos hacia el Betis: "Hace cuatro años que me fui del Betis y en estos últimos tres días el calor de la gente... ya no es el simple hecho de 'Dani, ¿cómo estás?', sino 'Dani, ¿vas a volver? Te estamos esperando, no te vayas de Sevilla'. Ese cariño hace que me sienta valorado por lo que fui en el club. La gente sabe lo que quiero al Real Betis, lo que el Real Betis me ha dado, lo que pude darle en su momento".

Algo ha cambiado por sus palabras y espera volver a su casa algún día: "Está claro que tarde o temprano volveré a vestir la camiseta del Betis porque es el club de mis amores, el que me ha hecho ser futbolista y estoy seguro de que nos volveremos a encontrar".

¿La próxima temporada? Esto respondió: "Realmente no, hay un verano largo, el Betis tiene una plantilla muy buena, no sé lo que Pellegrini y Cordón están planteando para el año que viene. Aún es pronto y me tengo que centrar en mi próximo objetivo que es jugar las Olimpiadas y a partir de ahí decidir mi futuro".

[Más información: El Real Madrid sin Zidane: las primeras tareas para el nuevo entrenador]