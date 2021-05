El Real Madrid sin Zidane: las primeras tareas para el nuevo entrenador

Una vez que el adiós de Zinedine Zidane es una realidad, el Real Madrid ya está en búsqueda de un entrenador. No deberá tardar mucho en anunciar al sustituto y es que en el club saben que hay mucho trabajo por delante este verano. El técnico que llegue tendrá que ponerse manos a la obra nada más aterrizar en la Casa Blanca.

El Madrid tiene varios frentes abiertos en su plantilla. Se trata de futbolistas que podrían salir, más y menos importantes, que por una razón y otra todavía no han resuelto su futuro. La opinión del nuevo entrenador será, en la gran mayoría, el último factor que decida qué hacer.

Sergio Ramos y Lucas

Lo más inmediato en el Real Madrid, más allá de anunciar el nuevo entrenador, es tomar una decisión final con Sergio Ramos y Lucas Vázquez. Los dos terminan sus contratos en junio y la clave puede estar en el técnico que reemplace a Zinedine Zidane. El francés era partidario de la renovación de ambos, pero el club tenía clara su postura para no disparar sus gastos en plena crisis.

El nuevo entrenador podrá decir al club si merece la pena seguir intentando sus renovaciones, teniendo que adecuarse los jugadores a las condiciones del Madrid, o desistir definitivamente.

Eden Hazard reacciona tras la derrota Reuters

Recuperar a Hazard

La situación de Eden Hazard se ha convertido en un dolor de cabeza para el Madrid. La salida de Zidane es la del principal defensor del delantero belga, que sabe que el club piensa en venderle tras el rendimiento dado a lo largo de dos temporadas. Sin embargo, su venta no será sencilla ya que no hay club que pague lo que invirtieron los blancos en su día y dejar marchar al ex del Chelsea por 50 millones es una decisión complicada.

El nuevo entrenador tiene una misión. Seguro que llegue el que llegue tendrá una conversación con Hazard, entonces podrá empezar a comprobar si merece la pena intentar recuperarle para la causa.

Odegaard y Jovic

El Madrid tiene que tomar una decisión con los nueve cedidos que vuelven este verano. Con Bale, por ejemplo, está claro. Pero los casos más importantes son los de Martin Odegaard y Luka Jovic. El noruego, sin Zidane, tiene vía libre para regresar y tratar de hacerse un hueco en el equipo de nuevo. El club tiene claro que no le quiere vender.

Con Jovic es diferente. El Madrid cree que es una de las mejores opciones para hacer caja, aunque el dinero que se ingrese estará lejos de los 60 millones que se pagaron en 2019. El nuevo entrenador podría cambiar el destino del serbio si ve en él lo que no vio Zidane.

'Caso Varane'

El de Raphaël Varane es un asunto espinoso. El Madrid le tenía como su capitán para el futuro, pero el central no está predispuesto a renovar su contrato que acaba en 2022. El club no se quiere arriesgar a perderlo gratis y le venderá por una buena suma de dinero este verano si no se sienta a negociar.

Solo el nuevo entrenador podría hacer cambiar de opinión a Varane. De él dependerá que el club espera a que le intente convencer o, por el contrario, se dé luz verde a su venta. El caso de Sergio Ramos está muy relacionado, aunque la llegada de Alaba y la explosión de Militao dan tranquilidad.

Salidas seguras

Por último, aquellos futbolistas que se daban por hecho que saldrían con Zidane y que siguen teniendo pie y medio fuera pese al cambio en el banquillo. Destacan Marcelo e Isco, dos futbolistas que han dado mucho en el pasado pero con los que todos están de acuerdo que su momento pasó.

Se hace difícil imaginar que el nuevo entrenador cuente con ellos teniendo otras alternativas en el equipo, por lo que tan solo se espera que dé el visto bueno a sus salidas.

