Lucas Vázquez habla sobre su renovación con el Real Madrid: "¿Quién no iba a querer seguir?"

Lucas Vázquez ha pasado este jueves por el programa 'Universo Valdano' de #Vamos. El jugador que acaba su contrato este verano con el Real Madrid no se ha mojado demasiado por lo que sucederá con su futuro. El gallego ha mostrado sus ganas por seguir jugando al fútbol, pero no ha terminado de determinar que lo hará en el club merengue. El madridismo sigue esperando por conocer si su futbolista renovará en los próximos días.

"Estoy tranquilo. Es complicado. Ojalá el físico me permita jugar hasta los 38. Estoy en el mejor club del mundo, ¿quién no va a querer seguir? Veremos lo que pasa. Pronto sabremos algo", respondió a Jorge Valdano durante la charla. El de Curtis termina este próximo 30 de junio su vinculación con el Real Madrid. Sigue sin resolver el enigma que tiene toda la afición, después de vivir una de sus mejores temporadas al menos en cuanto a rendimiento. No ha podido ayudar en el final de temporada al equipo, aunque eso no ha afectado a la decisión.

Lucas ha reconocido que ha gozado mucho este año. "Creo que estaba disfrutando mucho del fútbol, ha llegado la lesión en un momento muy desafortunado. Cuando salto al campo, mi filosofía es meter siempre la pierna. Así se produjo la lesión. Me asusté al principio. Ahora mismo, después de seis semanas, estoy prácticamente a tope", argumentó sobre su lesión que se produjo durante el último Clásico frente al Barça en una entrada con Sergio Busquets.

Lucas Vázquez sobre su renovación: "Estoy en el mejor club del mundo y quién no va a querer seguir en el mejor club del mundo". #UniversoValdano pic.twitter.com/no91PcjbfK — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) May 27, 2021

Principalmente ha vivido un cambio en su posición en el campo. Ha pasado a jugar de lateral, que en el pasado ya lo había hecho, pero este año se ha hecho fuerte en su reconversión. "Ahora soy jugador de banda. Me he encontrado muy bien. He aprendido mucho tácticamente. Hasta llegar a esta temporada, antes no terminaba de verme ahí. Acababa el partido y te diría: sin más. Es una sensación fea", argumentó sobre su carrera.

Zidane y la Eurocopa

Ha coincidido esta entrevista con la salida oficial de su entrenador. Esta conversación estaba grabada antes de que esto sucediera, por lo que no ha habido una pregunta directa sobre este tema. Aún así, Lucas ha alabado al francés. "Zidane aparta su figura de ser uno de los jugadores más grandes de la historia para acercarse a ti, preguntarte cómo te va y explicarte que si trabajas vas a estar ahí", concretó sobre la influencia que tuvo en su llegada al primer equipo.

Su gran rendimiento le situó entre los favoritos para ir a la Eurocopa de este verano. Ante la falta de laterales derechos, la realidad es que era uno de los que más opciones tenía. Finalmente, su lesión se lo ha impedido. "Me dio mucha rabia no poder optar a ir a la Eurocopa. Seguiré trabajando para estar en la siguiente", destacó Lucas.

