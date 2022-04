Posible alineación del Real Madrid para el partido ante el Chelsea en la Champions League

La vuelta de los cuartos de final de la Champions League se juega en el estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid llega al duelo de la máxima competición del fútbol europeo con una ligera ventaja conseguida en Londres hace una semana. El hat-trick de Karim Benzema contra el Chelsea pone a los blancos un poco más cerca de las semifinales.

En Stamford Bridge, Benzema y Courtois fueron los jugadores más determinantes del partido. El primero, con sus goles. El segundo, con sus paradas. A ellos se sumó un Fede Valverde que fue la gran novedad en la alineación y también el gran acierto para enfrentarse al Chelsea a domicilio.

Ancelotti no ha querido dar pistas de su once titular en la previa, pero no ha ocultado que vio bien a su equipo en Londres: "Nos gustaría hacer el mismo partido, pero hay que pensar que el Chelsea vaya a cambiar el suyo porque no le salió bien. Hay que estar preparados para todo porque pueden jugar de distinta manera".

Once del Real Madrid ante el Chelsea

Lo que es seguro es que habrá una novedad en defensa. Militao se pierde el partido por cumplir ciclo de amonestaciones y será Nacho el que forme pareja en el centro de la zaga con Alaba. Ante el Getafe, el pasado sábado, el entrenador italiano dio descanso a jugadores como Carvajal, Modric o Kroos. Todos ellos serán de la partida en la Champions.

El que sí llega para el duelo de vuelta es un Ferland Mendy que fue baja en La Liga por unas molestias físicas que venía arrastrando. Se ha entrenado con normalidad y salvo sorpresa de última hora también entrará en el once del Real Madrid frente al Chelsea. Los que tienen un puesto fijo son Casemiro y Vinicius, dos de los intocables para Ancelotti esta temporada.

Efecto Valverde

"Nos gustaría hacer el mismo partido", dice Ancelotti. Eso pasa por la figura de Fede Valverde. El 'Pajarito' que se convirtió en 'Halcón' fue una de las mejores noticias en Stamford Bridge. Él formará en el once titular con un particular papel. Un paso adelante en su posición en el campo cuando ataque el Real Madrid. Y un paso atrás cuando toque replegarse para defender.

Con sus últimas actuaciones ha confirmado que el futuro del centro del campo merengue está asegurado. Pero es que, además, nadie puede negar lo que ayuda a la zaga y, en especial, al lateral derecho de turno. Todo listo para que se ponga en juego uno de los cuatro billetes para las semifinales de la Champions League.

[Más información - Mateo Kovacic: "¿Por qué Luka Modric es tan bueno? Porque ama el fútbol y es profesional todos los días del año"]

Sigue los temas que te interesan