Sergio Ramos: "Prefiero jugar en el mejor equipo del mundo, ganar Champions..."

Sergio Ramos cambió el Real Madrid por el Paris Saint-Germain el pasado verano. Entre lágrimas se despidió del club blanco después de hacer historia y una vez agotado su contrato con la entidad. Comenzó a escribir así una nueva página de su carrera, aunque, por el momento, muy lejana del éxito que vivió en el Santiago Bernabéu.

Sus primeros meses en el PSG han estado marcados por las lesiones. Este fin de semana, llega una nueva edición del clásico del fútbol francés. El Paris Saint-Germain ante el Olympique de Marsella. Y, por este motivo, el central español ha hablado con Ludovic Giuly para Prime Video Sport France.

Pese a las dudas que despierta por las lesiones y rendimiento, y con los rumores de una posible salida, Ramos afirma que tiene cuerda para rato: "Me veo jugando todavía entre cuatro o cinco años más a alto nivel y luego otra experiencia. Aquí en París tengo dos años más, intentaré que sean tres, uno más, ya veremos. Mientras el físico me aguante creo que tengo la cabeza muy focalizada".

Être le meilleur du monde ou être dans la meilleure équipe du monde ? @SergioRamos se livre à @Ludovic_Giuly dans #QuestionsDePrécision.



Une chose est sûre, il va falloir être la meilleure équipe du "Classique" dimanche soir à 20h45 en exclusivité sur Prime Video !#PSGOM pic.twitter.com/KoOmLzpJTC — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 11, 2022

Con la cabeza bien puesta y siempre que el físico lo permita, el andaluz se ve jugando entre cuatro y cinco años más. Por el momento, en París. Quién sabe después. Aunque afirma estar muy satisfecho con su nueva vida tras dejar el Real Madrid: "Ahora estoy muy bien, muy feliz y con ganas de jugar".

Una de las declaraciones del adelanto de la entrevista que más llama la atención es esta: "Prefiero jugar en el mejor equipo del mundo porque al final el fútbol es un deporte colectivo y se trata de ganar todos. Prefiero ganar campeonatos del mundo, Champions...", afirma el futbolista. Una respuesta que llega ante la pregunta de si prefiere ser el mejor jugador del mundo o jugar en el mejor equipo.

Club o selección

En lo que no se 'moja' es a la hora de decidir si disfruta más jugando con su club o con su selección: "Es una pregunta difícil de contestar, el sentimiento de tu patria y de tu país siempre es algo muy grande. El de tu equipo es al que te debes, tienes que jugar bien en tu equipo para ir con tu selección. Son los dos un sentimiento único, pero no me puedo quedar con uno, aunque con la selección puedes aspirar a ser campeón del mundo".

