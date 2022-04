Kovacic: "¿Por qué Modric es tan bueno? Porque ama el fútbol y es profesional todos los días del año"

Mateo Kovacic analizó este lunes el partido de vuelta de cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid, en el que el Chelsea parte con una desventaja de 1-3. El croata fue el elegido por el conjunto blue para hablar en la rueda de prensa previa al choque, que supondrá también su regreso al Santiago Bernabéu, donde jugó tres temporadas.

El centrocampista del Chelsea alabó la figura de Luka Modric y dijo que le admira desde niño y que siempre prefiere tenerle en su equipo. Ambos croatas colisionarán sobre el terreno de juego este martes.

Mal partido en la ida

"No hicimos nuestro mejor partido y el resultado no fue bueno. Pero tenemos esperanzas y motivación de mostrar nuestra mejor versión".

Sin minutos en la ida

"Es complicado no jugar, independientemente del rival, pero el entrenador siempre elige el once y no puede elegir a 22 jugadores".

Luka Modric controla el balón rodeado de jugadores del Chelsea REUTERS

Enfrentarse a Modric

"Es difícil pararle, es un jugador alucinante. Le admiro porque cuando era niño él jugaba en mi equipo, el Dinamo de Zagreb. Ahora somos amigos y le admiro todavía más. Siempre ha jugado tan bien como ahora. Por lo que eo, en los últimos cinco o seis años ha estado al mismo nivel. ¿Por qué es tan bueno? Porque ama el fútbol y es profesional todos los días del año. Fue bonito jugar contra él, siempre prefiero jugar con él en mi equipo, pero mañana intentaremos dar el máximo".

Bajón tras el parón

"Nunca es fácil regresar tras un parón de selecciones, pero no es excusa por cómo hemos jugado últimamente. Es bueno hablar, tuvimos una reunión que fue importante y nos sirvió para levantarnos".

Inspirarse en otras remontadas

"Hay muchas, yo estuve en el Madrid que perdió 2-0 en Wolfsburgo y luego remontó 3-0 para pasar a cuartos. Y el Chelsea, que perdió 3-1 con el Nápoles y remontó. El fútbol siempre da sorpresas y necesitamos estar por encima del 100%".

