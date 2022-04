Ferland Mendy se apunta a la vuelta contra el Chelsea: hay más novedades en el Real Madrid

Carlo Ancelotti podrá contar con Ferland Mendy en el partido de este martes contra el Chelsea. El lateral izquierdo francés, que se perdió el choque contra el Getafe, se ha recuperado de las molestias que tenía y se ejercitó al mismo ritmo que sus compañeros en Valdebebas. No fue la única novedad en la sesión del Real Madrid, ya que Jovic y Mariano también se unieron al grupo.

De esta manera, el Madrid contará con casi toda su plantilla al completo para el duelo crucial contra el Chelsea. Los blancos, con un resultado favorable de 1-3 de la ida, recibirán a los blues en su casa este martes. Todo de cara para los de Ancelotti, que también vienen de ganar en Liga al Getafe para afianzarse en el liderato.

Las únicas bajas con las que contará Ancelotti, salvo sorpresa de última hora, serán las de Eden Hazard, Isco Alarcón y Jesús Vallejo. Los tres fueron los únicos que no se entrenaron con el grupo este lunes y muy probablemente no entrarán en la convocatoria que ofrecerá el técnico italiano para el choque.

Carlo Ancelotti, en un entrenamiento del Real Madrid Real Madrid

El madridismo estaba pendiente de la situación de Mendy. El lateral hizo saltar las alarmas la semana pasada tras el partido de ida contra el Chelsea. El galo volvió de Londres algo tocado, aunque sus molestias se achacaron a cansancio. El viernes, en rueda de prensa, Ancelotti arrojó algo de tranquilidad sobre su estado pese a confirmar que sería baja el partido del sábado.

"Mendy no ha entrenado porque tenía algo de cansancio. Hemos preferido que haga un trabajo individual en el gimnasio. No tiene lesión y mañana le evaluaremos para el partido. Juegue o no, estará listo para el martes. El único que tiene problemas es Jovic, del tobillo, además de Hazard por su operación", dijo Ancelotti hace tres días.

Vuelve también Jovic

Estará Mendy y también Jovic, la otra buena noticia del entrenamiento del Real Madrid. El delantero serbio no había entrado en ninguna convocatoria del equipo blanco desde el último parón internacional de marzo. En total, se perdió tres partidos (Celta, Chelsea y Getafe) y apunta a entrar en la lista de convocados, aunque no será confirmado hasta ver que su nombre aparece en ella.

El tercero en regresar es Mariano. Ancelotti tendrá en el banquillo con sus dos alternativas en la posición de '9', si bien ni uno ni otro están teniendo relevancia en sus planes hasta este momento de la temporada.

