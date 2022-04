Thomas Tuchel: "Tenemos una gran desventaja física respecto al Real Madrid"

Thomas Tuchel toma la palabra a un día del Real Madrid - Chelsea de este martes. El técnico alemán compareció a primera hora de la mañana en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Cobham. El equipo londinense declinó realizar el tradicional entrenamiento en el estadio del rival, en este caso el Santiago Bernabéu, se encerró en su 'casa' para ultimar los preparativos del partido.

Tuchel analizó las opciones que tiene su Chelsea de poder remontar la eliminatoria contra el Real Madrid. Hay que recordar que el partido de ida resultó en la victoria del Real Madrid (1-3) y por eso el entrenador alemán fue tan claro a la hora de decir que es casi imposible que su equipo dé la vuelta al cruce en el choque de vuelta.

Opciones de remontar

"No tenemos las mejores opciones, dado el resultado de la ida, dada la competición y dado el oponente y su estadio. Pero nunca nos manejamos en función de las posibilidades que tenemos en base al resultado. Es poco probable remontar, pero merece la pena intentarlo y si lo intentamos, será porque juguemos a tope, al límite. Es lo que es, será una gran noche".

Aprendizaje de la ida

"Puedes aprender cosas de la ida y también utilizar situaciones del último partidos. Eso es lo que usaremos".

Bajas del equipo

"Hudson-Odoi es baja, Chilwell también, Lukaku no viaja, Ross Barkley está enfermo y Azpilicueta ha dado negativo ya y está con el grupo".

Diferencias con el año pasado

"No puede ser más diferente. Será uno de los mayores retos, jugar como visitante en el Bernabéu, y más todavía contando con el resultado de la ida. Merece la pena intentarlo y es un escenario en el que puedes dar tu mejor nivel. Es una gran oportunidad para aprender y tal vez una experiencia para sobrepasar nuestros límites".

El físico del Madrid

"Quisimos hacerlo físico en la ida, que fuese muy intenso. Es verdad que jugamos en desventaja con el Madrid en ese aspecto, porque ellos llevan jugando toda la temporada con cinco cambios y nosotros no, y jugamos en la liga más física que hay. No pudimos hacerlo bien en el primer partido gracias a la capacidad del Madrid para hacer más lento el juego; el año pasado, en la vuelta, fuimos muy, muy intensos, pese a que perdimos la posesión del balón. La posesión no es la estadística que indica si has hecho un partido intenso o no. En la ida sufrimos con la presión tras pérdida y para encontrar intensidad en las carreras. Necesitamos encontrar una vía para que el partido sea más físico".

Soñar con pasar

"Necesitamos un guion fantástico. La tarea y el desafío con increíblemente duros, por el rival y por el lugar del partido. Pero tenemos permiso para soñar. A veces es importante imaginarse cosas y soñar con ellas. Eso no cambiará nuestro enfoque, apoyaremos a nuestro equipo y lo intentaremos todo lo que podamos. Es deporte y es un juego, y lo bello de este juego es que todo es posible".

