Casemiro: "Pitar a Bale es pitar a la historia del Real Madrid, no me gusta"

El Real Madrid está listo para la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El conjunto blanco recibe la visita del Chelsea con una ventaja favorable por el 1-3 de la ida. Casemiro fue el futbolista del primer equipo para hablar ante los medios de comunicación en la previa del encuentro.

El centrocampista brasileño se encuentra en su mejor momento de la temporada. En Londres, en el partido de Stamford Bridge, dejó su mejor actuación del curso y tres días después, ante el Getafe, también se lució anotando su primer tanto de lo que va de campaña. Esto fue lo que dijo Casemiro:

A por el doblete

"Cuando se trata del Real Madrid siempre se habla de ganar todo. Si hubiéramos pensado de tener una ventaja de 12 puntos en Liga, estuviéramos así en Champions y ya con un título ganado (Supercopa), todos lo hubiéramos firmado. Pero ahora jugamos la parte más importante y difícil".

Sin sustituto

"No hay sustituto de Casemiro, de Modric, de Kroos o de Fede. Cada jugador tiene sus propias características. Uno parecido a mí no hay, pero tenemos grandes jugadores. Fede y Camavinga demostraron el otro día que son jugadores importantes".

0-4 del Clásico

"A nadie le gusta perder, sobre todo en un Clásico. Preparamos bien el partido y perdimos porque nos plasmamos lo que preparamos. Nadie quiere perder un partido así, pero lo más importante es lo que vino después".

Casemiro celebra con la afición su gol al Getafe REUTERS

El mejor sistema

"Esas preguntas tienen que ir más para el míster. Yo quiero jugar. Cuando lo haces con Fede es un sitema de juego, con Asensio o Rodrygo es otro... pero todos queremos ganar. El sistema es cosa del míster".

Clave del Madrid

"Creo que la clave es el escudo. Este club vive de esto, de ganar partidos imposibles, los que nadie cree, yo lo llevo viendo tiempo. Hasta el final, vamos Real. Es la clave de todo, creemos hasta el final y damos todo en el campo".

Justos con el Madrid

"Eso de ser justo o no lo puede determinar cada uno, por eso el fútbol es tan bonito. Cada uno tiene su opinión. Si no se falta el respeto, está bien. Esto es el Madrid, el mejor club del mundo, la exigencia es muy grande. Siempre mantenemos nuestra línea de ganar partidos y títulos. Esa es la clave, el equilibrio, seguimos en nuestro foco y nadie nos lo va a quitar".

Mejor momento de la temporada

"Cada uno puede valorar mi temporada como quiera. El míster sabe que puede contar conmigo y así lo ha hecho todos los partidos. El míster sabe mi importancia y la de todos los jugadores. El partido del Chelsea y el del Getafe fueron muy buenos, pero si fueron los mejores es una opinión de cada uno".

Armas del Madrid

"No podemos hablar de nuestras armas. No va a ser un partido fácil, no nos fiamos de ellos y contamos con nuestro público, nuestra casa, porque será muy complicado. El mejor será el que pase".

Relación con los árbitros

"Lo primero es el respeto hacia los árbitros y el adversario. Todos quieren defender su trabajo y hacerlo lo mejor, pero lo primero es el respeto. Los árbitros nunca quieren fallar, pero también fallan como nosotros lo hacemos en pases, por ejemplo. Mi madre me enseñó lo importante que es el respeto y esos son mis valores".

Benzema

"Lo único que ha cambiado en Karim ha sido que marca más goles. Ha sido un salto increíble en los goles que marca. El entender los juegos, el cómo habla con nosotros, no ha cambiado. Benzema es historia de este club. Es un honor tenerlo. Es un jugadorazo e historia del club".

Sancionado en Liga

"Lo que pasa en el campo se queda en el campo. El respeto es imprescindible. No debía haber visto esa tarjeta por protestar, fue un fallo mío. Es muy importante el partido contra el Sevilla. Hay muchas veces en las que hay que controlarse y dentro del campo a veces es difícil".

Pitos a Bale

"Cuando se pita a un jugador se pita a todos. El fútbol es de opinión, pero no estoy de acuerdo en que se pite a un jugador de nuestro equipo. Que pitaran a Bale no me gusta, es un jugador que ha hecho muchos goles, importante en el club y cuando se pita a alguien así, se pita a la historia del club. El público nos tiene que apoyar y estar todos juntos. Quiero que en el Bernabéu se me pongan los pelos de punta porque aquí los 90 minutos son muy largos".

[Más información: Ancelotti: "Soy feliz de depender de un jugador como Benzema"]

Sigue los temas que te interesan