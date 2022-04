Ancelotti: "Soy feliz de depender de un jugador como Benzema"

Todo listo para el Real Madrid - Chelsea que se juega este martes en el Santiago Bernabéu (21:00 horas). Carlo Ancelotti pasó por rueda de prensa durante la previa de este lunes y analizó lo relativo a la eliminatoria de la Champions League y el resto de la actualidad del club blanco.

Ancelotti dirigió antes una sesión de entrenamiento en la que la novedad fue el regreso de Ferland Mendy. El lateral galo se ha recuperado a tiempo de sus molestias físicas, por lo que el técnico italiano apenas contará con tres bajas para el choque contra el Chelsea: Hazard, Isco y Vallejo.

Planteamiento

"La alineación ya la veremos. Nos gustaría hacer el mismo partido, pero hay que pensar que el Chelsea vaya a cambiar el suyo porque no le salió bien. Hay que estar preparados para todo porque pueden jugar de distinta manera".

Ánimo de la plantilla

"Tengo la suerte de tener una plantilla que conoce muy bien estos tipos de partidos. Saben lo que pasa, lo que ha pasado y lo que puede pasar. El estado de ánimo de hoy es de una plantilla feliz por jugar este partido y la oportunidad de llegar a las semis de Champions. El Chelsea es un rival muy fuerte al que hay que tener mucho respeto".

Competir por la Champions

"No falta nada. Nadie puede decir que va a ganar la Champions League. Es muy complicado llegar a la final y ganarla. No todo el mundo puede competir por ella. Dije al principio de la temporada que conozco bien a esta plantilla y sé cuál es la calidad que se necesita para competir en una competición así. La personalidad de los jugadores tiene un papel muy importante y por eso este equipo puede competir".

Carlo Ancelotti en Stamford Bridge. EFE

Que venga Haaland con el actual Benzema

"Vaya pregunta -risas-. Lo siento, pero no puedo contestar a eso. Benzema hace lo que tiene que hacer un delantero centro moderno. En el pasado, el delantero se ponía al centro del área a rematar. Karim es lo que exige el fútbol moderno en un delantero. No es solo marcar, también hay que ayudar al equipo, hacer trabajo defensivo, no regalar el balón... Es mi representación perfecta sobre lo que debe ser en el mundo de hoy un delantero centro!".

Derrotismo en el Chelsea

"El Chelsea viene aquí a luchar y a intentar pasar la eliminatoria. Saben que es muy complicado, pero lo van a intentar. Es el espíritu de los equipos grandes".

Entrenar una selección

"Lo he pensado a veces. Tuve la oportunidad en 2018 con Italia, pero tengo que ser hoonesto y me gusta el día a día. No me gusta solo unos partidos. Un entrenador me decía que el trabajo del entrenador es bonito cuando no hay partidos, pero esa no es la realidad. El día a día también trae sufrimiento, pero hasta que no me cambie el chip no voy a entrenar una selección. No gusta trabajar tres veces al año. Cuando se me pasen las ganas del día a día, pararé".

Su salida del Everton

"Con el Everton me encontré muy bien. La relación con las personas, el staff y el club fue muy buena. Luego llegó la llamada del Madrid. Puedo entender que alguien se enfadara en el Everton, pero es muy difícil decir que no. El Real Madrid era el único equipo al que no podía decir que no. Si me hubiera llamado otro, me hubiera quedado en el Everton".

Confianza por seguir

"Ojalá que sí, pero no estoy pensando en eso. Mi contrato es largo, pero no pienso en ello. Si el club es feliz, yo sigo feliz. Tengo confianza y creo que el final de temporada va a salir bien, así que sigo feliz".

Dependencia de Benzema

"La temporada dice que hay dos delanteros que han destacado mucho: Benzema y Vinicius. En el pasado también era Karim, Benzema, Bale... No pasa nada por decir que somos dependientes de Benzema, no podemos mentir. Estoy feliz de depender de un jugador como Benzema".

