Vallejo, positivo por Covid-19: así queda la convocatoria del Real Madrid ante el Chelsea

El Real Madrid no podrá contar con Jesús Vallejo para el duelo de vuelta de cuartos de final ante el Chelsea. El conjunto merengue no le ha incluido en la convocatoria para el partido de Champions League y ha emitido un comunicado explicando las razones médicas de su ausencia. El zaguero no estará ni en el banquillo tras haber dado positivo en coronavirus.

El ex del Zaragoza ha confirmado que se encuentra bien y que es asintomático, por lo que probablemente su positivo se haya detectado en una de las pruebas rutinarias que realiza el equipo merengue antes de cada partido. "Me encuentro bien, sin síntomas y entrenando en mi domicilio. Gracias por los mensajes de ánimo", ha publicado en sus redes sociales.

La baja de Vallejo en la línea defensiva, aunque no fuera a ser titular, contrasta con el regreso de Ferland Mendy. El lateral izquierdo titular de Carlo Ancelotti ya está plenamente recuperado y todo apunta a que volverá a defender su costado en un partido fundamental en la temporada del Real Madrid.

Me encuentro bien, sin síntomas y entrenando en mi domicilio. Gracias por los mensajes de ánimo💪 https://t.co/rXe4n9i6PP — Jesús Vallejo (@JesusVallejo) April 11, 2022

Ancelotti, tras la ausencia de Vallejo, ha incluido en su convocatoria de 23 jugadores al canterano Rafa Marín. El joven defensa, junto a Mendy, Alaba, Militao, Marcelo, Nacho y Dani Carvajal, será una de las opciones para reforzar el plano defensivo del equipo en cualquier momento del partido. Carvajal, que en el último duelo de Liga fue suplente, espera recuperar el puesto en el once.

Más allá de la baja de Vallejo, Carlo Ancelotti podrá contar con todos los jugadores que preveía salvo Isco, que no estará por una faringitis. Eden Hazard continúa recuperándose de su última intervención y en punta de ataque se mantiene entre los convocados Gareth Bale. También entra en la lista Mariano, que recientemente tuvo unos mareos que le complicaron sus sesiones con el Real Madrid. Una vez superados esos episodios, vuelve a ser de la partida.

El resto de estrellas estarán a las órdenes de Carlo Ancelotti. El centro del campo contará con todos sus jugadores, algunos de ellos más descansados tras el duelo ante el Getafe, y la situación será idéntica en ataque. Vinicius y Benzema, principales referencias, estarán presentes en el Santiago Bernabéu.

Pitos a Bale

Una de las grandes incógnitas es saber si Gareth Bale tendrá minutos en el Santiago Bernabéu. Su última aparición con el equipo merengue fue ante el Getafe y se saldó con una sonora pitada de los aficionados. Un rechazo del público que no ha gustado ni a Ancelotti ni a Casemiro, que han aprovechado sus últimas comparecencias para defender al delantero galés y recordar su historial de títulos en el equipo.

Convocatoria

Porteros: Courtois, Lunin y Fuidias.

Defensas: Carvajal, Alaba, Nacho, Marcelo, F. Mendy y Rafa Marín.

Centrocampistas: Kroos, Modrić, Casemiro, Valverde, Lucas V., D. Ceballos y Camavinga.

Delanteros: Benzema, Asensio, Jović, Bale, Vini Jr., Rodrygo y Mariano.

