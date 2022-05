La montaña rusa de Dani Ceballos en el Real Madrid: volver al Betis o renovar

El tramo final de la temporada 2021/2022 ha dejado a varios futbolistas destacados. Incluido un Dani Ceballos que tenía pie y medio fuera del Real Madrid y que ahora apunta a tener un sitio importante la próxima campaña. El centrocampista parecía 'condenado' a abandonar la casa blanca por su falta de minutos hasta este último tramo del curso.

El Real Betis Balompié era el club favorito de destino y las partes parecían estar de acuerdo en su regreso al Benito Villamarín se produjese este 2022. Este tipo de rumor ha sido una constante en los últimos años. Especialmente desde el pasado verano. Incluso en el mercado de fichajes de invierno se especuló con el movimiento, pero desde la entidad verdiblanca confirmaron que el momento idóneo no llegaría hasta pasado el 30 de junio.

Sin embargo, con la carga de partidos importantes, en plena lucha por La Liga y la Champions League, Ancelotti dio la oportunidad a Ceballos y el utrerano no le ha decepcionado. De hecho, esto se quedaría corto. El rendimiento del futbolista en el terreno de juego ha dejado muy buenas sensaciones en el cuerpo técnico y en el club. De ahí que su situación haya dado un giro de 180 grados.

Dos vías de futuro

Ceballos está más cerca de quedarse en el Real Madrid para la 2022/2023. Es el recambio ideal para Modric y Kroos junto a Fede Valverde y Camavinga, que ya tienen su puesto asegurado en el plantel merengue para el futuro. Pero el andaluz también se ha ganado el favor del cuerpo técnico y de la afición.

Especialmente en el duelo contra el RCD Espanyol. Partido que sirvió a los blancos para cantar el alirón a falta de cuatro jornadas para el final. Un desenlace a la temporada inesperado. Sobre todo después del varapalo que supuso para él el comenzar un nuevo curso lesionado.

Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Dani Ceballos cayó lesionado. No pudo ayudar lo que hubiese gustado a España. Pero lo peor estaba por llegar. Su lesión era peor de lo esperado. Así fueron pasando las semanas y los meses. Mientras él se encontraba inmerso en el proceso de recuperación.

Dani Ceballos, con el Real Madrid en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

No fue hasta comenzado el año 2022 cuando al fin el centrocampista andaluz empezó a ver la luz al final del túnel. Pero incluso así, cuando se metió de lleno en la dinámica de grupo era un habitual en el banquillo. Se fue gestando su salida. Una particular vuelta a casa con la que se le quedaría esa 'espinita' de no haber triunfado en el Real Madrid.

Esta es la otra vía, precisamente. Si Ceballos no acaba renovando, se irá al Betis. Su continuidad no está asegurada, pero sí ha sumado enteros para quedarse más allá de este verano. Ahí entra en juego su renovación. No hay oferta y acaba contrato en 2023.

El utrerano entra en ese plazo de tiempo en el que o hay acuerdo para prolongar su contrato o se intentará hacer caja con él. Varios clubes siguen su pista, mientras el Betis también perfila su propio futuro interesándose por otro madridista: por un Isco que acaba contrato y se va del Santiago Bernabéu seguro.

[Más información - Haaland, como Mbappé: la decisión de millones o proyecto para su fichaje pasa por la Champions]

Sigue los temas que te interesan