El vestuario del Real Madrid cree en la remontada: "Lucharemos hasta el final"

El camino hacia París 2022 sigue abierto tanto para Manchester City como para Real Madrid. Partido de los que pasan a la historia el que protagonizaron citizens y blancos en el Etihad Stadium este 26 de abril. La victoria fue para el equipo inglés. Pero, una vez más, el ADN madridista salió a relucir para dejar el marcador final en un 4-3 que deja para resolver la eliminatoria en el Santiago Bernabéu.

Será el próximo miércoles 4 de mayo cuando el Real Madrid recibe a los de Pep Guardiola en el coliseo merengue. Y en el vestuario blanco no hay otro pensamiento que no sea el de la remontada. Así dejó constancia de ello Karim Benzema nada más terminar el partido de ida: "Tenemos ilusión con esta Champions League. Nunca bajamos los brazos. Necesitamos a la afición como nunca en el Bernabéu".

"Vamos a hacer una cosa mágica que es ganar esta eliminatoria", agregó el '9' blanco, quien no solo marcó el primero del Real Madrid en el Etihad Stadium, sino que, además, firmó una auténtica obra de arte desde el punto de penalti con un lanzamiento al estilo Panenka. El delantero francés volvió a destacar el ánimo de remontada en sus redes sociales.

No solo Benzema ha ido dejando las primeras migas en el camino hacia la remontada. El resto de jugadores del equipo merengue han seguido al que, hoy por hoy, es el mejor futbolista del mundo. Desde Vinicius a Rodrygo. De Ceballos a Kroos. En el vestuario de Ancelotti no hay nadie que no crea que es posible lograr el billete para la final de la Champions League 2021/2022.

Tanto Rodrygo Goes como Vinicius Júnior coincidían con su mensaje: "Nos vemos en el Bernabéu". Ambos fueron titulares en Mánchester y 'Vini', pese a tener una actuación discreta en general, marcó un auténtico golazo que volvió a meter al Real Madrid en la eliminatoria de semifinales de la máxima competición del fútbol europeo.

"Creemos", fue el mensaje de Toni Kroos después de la derrota que no tuvo un sabor tan amargo como otras. Dani Ceballos, por su parte, también tuvo minutos y demostró estar de lo más comprometido pese a su falta de protagonismo en los dos primeros tercios de la temporada. Si bien es cierto que la lesión que sufrió en los Juegos Olímpicos le ha mantenido alejado de los terrenos de juego hasta 2022.

"No ha sido fácil, pero estamos muy vivos. Si caes, lucha siempre por levantarte. ¡Quedan 90 minutos por delante y necesitamos el apoyo del Bernabéu! ¡Todos a una!", escribió el centrocampista andaluz en su cuenta de Instagram. Mensaje con mucha fuerza, igual que el de Dani Carvajal.

Como sus compañeros, Carvajal también ha apelado al espíritu del Santiago Bernabéu: "Nos vemos el miércoles en el Bernabéu. Esto es el Real Madrid y lucharemos hasta el final". La tarea no es fácil. El Manchester City es un gran equipo, con algunos de los mejores del planeta fútbol. Pero como dice el de Leganés "esto es el Real Madrid". Después de lo sucedido ante PSG o Chelsea, la fe vikinga es total.

