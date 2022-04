La prensa inglesa enloquece con el "thriller" del City - Real Madrid: "Podrían haber sido ocho"

Suena la campana del primer asalto. El Manchester City coge ventaja respecto al Real Madrid, pero ligera para lo que pudo haber sido. Todo el mundo coincide en ello y también en que el resultado es el fiel reflejo de lo que es tener al club blanco como rival. Ni siquiera pueden obviarlo en Inglaterra, donde todos los medios reflejan su incredulidad por lo que ocurrió en el Etihad Stadium.

La BBC elogia el juego ofensivo de los de Pep Guardiola, pero no quiere dar por muerto al Real Madrid en la eliminatoria: "El City realizó una exhibición magnífica mientras acribillaba la portería del Real Madrid durante largos períodos, pero el equipo de Carlo Ancelotti siguió levantándose de la lona para mantenerse, de alguna manera, en la pelea verdadera por jugar otra final".

Más seco es Sky Sports con su visión del encuentro y el resultado final: "El Manchester City toma una pequeña ventaja de cara al Bernabéu después de una emocionante victoria por 4-3 sobre el Real Madrid".

En otra televisión, BT Sport, hay que destacar el análisis de una leyenda del fútbol inglés como Alan Shearer. Este puso su foco en Karim Benzema y su lanzamiento de Panenka después de sus recientes fallos: "Después de fallar tres penaltis este mes... Todo lo que puedo hacer es reírme y decir: 'No me puedo creer que Benzema haya hecho eso'".

Y añadió: "Hay que tener mucho coraje para hacer eso, pero también mucha confianza y habilidad para hacer eso. Da la sensación de que cada día es mejor. La audacia que tiene, es increíble".

Portada de The Telegraph

En cuanto a la prensa, en sus portadas digitales, se repite una palabra: thriller. Daily Mail incide en las ocasiones del City: "Los cuatro podrían haber sido ocho si el City hubiera aprovechado sus oportunidades. Fueron un mejor equipo, pero no pudieron dejar en la lona al Madrid y no hay razón para creer que no pueda repetirse el mismo frenesí en la vuelta".

The Telegraph, tras este partido, ya se atreve a usar el término Clásico para hablar de la rivalidad Manchester City - Real Madrid: "El Manchester City gana el Clásico de los siete goles, pero pierde la oportunidad de acabar con la resistencia del Real Madrid".

Por último, The Sun se rinde a la oda al fútbol que fue el partido: "Destruya el manual de tácticas, derribe pizarras, deseche el ordenador portátil lleno de análisis de datos. Sólo denos más de esto, por favor. Normalmente acusamos a Guardiola de pensar demasiado en este punto de la Champions League, pero sería ridículo imaginar que se pensó mucho en semejante frenesí".

