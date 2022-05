"Vinicius Jr. solo hay uno": la intrahistoria de su primer hat-trick con el Real Madrid

"Rimas de Bécquer hay varias, pero Vinicius Jr solo uno". Ese mensaje se ha hecho viral en las redes sociales durante los últimos días. Un grupo de alumnos pedía a su profesora aplazar la entrega de un trabajo para poder disfrutar del partido entre Real Madrid y Manchester City. Este jueves, el delantero brasileño daba la razón a esos jóvenes con su actuación ante el Levante.

No hay otro como Vinicius, es una realidad. A falta de tres partidos (dos de Liga y la final de la Champions League) para despedirse de la temporada en la que explotó, Vini se llevó ayer a casa su primer balón firmado por sus compañeros. Es lo que le acredita como autor de un hat-trick, el primero de su carrera en el Real Madrid.

El Levante era su víctima favorita en Liga (ya le hizo un doblete en la ida). Ancelotti, que le dio descanso en el derbi, le volvió a colocar en el once titular junto a su mejor socio, Benzema. Anoche el protagonista iba a ser el menino, teniendo a dos colosos como Karim y Luka Modric a su servicio.

Después de que Mendy abriera la lata, Benzema hiciera su gol -a pase de un Vinicius que lleva 19 asistencias- y Rodrygo hiciera su séptimo tanto en el último mes, todo se centró en Vini. Cerró la primera mitad con el primero de su lista y ya en la segunda parte, en el 68' y en el 83', llegaron los otros dos.

La historia pudo ser diferente. Ancelotti pensó en quitar a Vinicius tras su segundo gol. Lo hizo con Benzema, Modric y Fede Valverde, que recibieron la ovación del Santiago Bernabéu. Esa ovación pudo ser también para el brasileño, pero este tenía otros planes y así se lo dejó ver al técnico italiano.

Lo contó Vinicius tras el partido en declaraciones para Movistar Plus: "Mi primer hat-trick. Muy contento, sobre todo después de esta temporada tan bonita que estoy haciendo. El míster me ha dejado quedarme más tiempo para poder marcar el hat-trick. (Ancelotti) Me ha preguntado si quería salir para que la afición gritara un poco, pero le dije de quedarme para poder marcar mi primer hat-trick". Dicho y hecho.

Nada más snar el pitido final del partido, Vinicius se fue a la carrera a por su balón. Ese mismo que en el vestuario le firmaron sus compañeros y con el que posó en su cuenta de Instagram. En la red social se repetían los mensajes de felicitación, como el de Benzema ("Viniciussssssss Juniorrrrrrrr Lalalalallalalaaaaaaaaaaa") o el de Neymar ("Felicidades mlkin. ¡Primero de muchos!").

Ahora le falta poner la guinda en París. Será su primera final de la Champions y, además, se estrenará como titular. A expensas de poder levantar la 'Orejona', la temporada de Vinicius le confirma como uno de los mejores del mundo. 21 goles y 19 asistencias señalan la realidad.

Su sociedad con Benzema es idílica: "Toda la temporada ha sido muy buena mi conexión con Karim, espero seguir así hasta que se retire, que espero que sea en el Real Madrid. Y que acabe la temporada con el Balón de Oro", decía anoche.

Se les unirá Mbappé, con el que también tiene buena relación y que completará un tridente de ensueño. Ayer, con los tres de Vini y el gol de Karim, se llegó a la cifra redonda de 100 goles en la temporada añadiendo los anotados por Kylian en el PSG.

