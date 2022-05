Mbappé, Benzema y Vinicius, la delantera de los 100 goles del nuevo Real Madrid

No hay alarma que haya saltado en el Real Madrid. Hablamos del fichaje por el City de Erling Haaland, objetivo blanco para su delantera. La operación del delantero noruego se acabó descartando en el club blanco por varias razones, entre ellas el tridente con el que ya se cuenta para el próximo curso: Mbappé, Benzema y Vinicius.

El Madrid tiene claro que, con la incorporación de Mbappé, tendrá probablemente el mejor ataque del mundo. Con Haaland, a sabiendas que él y Kylian veían con buenos ojos jugar juntos, se hubiera dado otro salto más, pero habría sido difícil gestionar la participación de cada atacante. Además, que la oferta madridista no podía competir con la del City.

Pasada la página del delantero noruego, quien seguirá teniendo abiertas las puertas en el futuro, el Madrid se centra en cerrar la operación de Mbappé. Siempre fue la prioridad, en el club blanco reina la tranquilidad y se confía en que las negociaciones lleguen a buen puerto. En Chamartín se frotan las manos con el potencial ofensivo que puede tener la plantilla de Ancelotti el curso que viene.

Los números del tridente

El salto con Mbappé será descomunal, sin olvidar que Benzema y Vinicius están haciendo su mejor temporada como jugadores del Madrid. La unión de los tres, conociendo la buena relación de Kylian con los otros dos, solo puede salir bien. Los números hablan por sí solos y es que entre los tres se acercan esta temporada a la barrera de los 100 goles.

Vinicius ha marcado 18 goles, Mbappé lleva 35 y Benzema está en 43. La suma, sencilla, pone en 96 la marca actual conjunta. A Kylian le quedan todavía dos partidos de Ligue-1 y al Madrid tres de La Liga (hoy se juega contra el Levante) y la final de la Champions League. Lo lógico es que se alcance la cifra redonda de 100 goles.

Benzema y Mbappé celebran un gol con Francia REUTERS

El Madrid tendrá (mucho) gol la temporada que viene. Mbappé, sin ser un delantero centro, es un goleador letal por sus condiciones físicas y futbolísticas. Por eso al Madrid no le preocupa que Haaland haya firmado con el City hasta 2027, ya que la presencia de Kylian aseguraría el gol pese al final de Benzema.

Karim fue una de las grandes razones de debate por el fichaje de Haaland. Unos defendían que en su mejor momento, camino de su primer Balón de Oro, todavía le quedan 2-3 años de máximo nivel. Otros sostenían que, al cumplir 35 años en diciembre, era un riesgo no asegurar el relevo del '9' con el delantero noruego.

Con Mbappé marcaríamos el doble o el triple de goles Karim Benzema

El '9' tras Benzema, por ahora, será Mbappé. Esta temporada, con el PSG, ha jugado y marcado más como delantero centro: 24 goles y 20 asistencias en 32 partidos. De extremo izquierdo, posición en la que a priori aterrizará en Madrid -desplazando a Vinicius a la derecha-, ha registrado 11 goles y 5 asistencias en 12 partidos. Letal por todo el frente de ataque.

Ya lo avisó Benzema en una entrevista en Francia hace unas semanas: "Con Mbappé marcaríamos el doble o el triple de goles".

Rodrygo y el resto del ataque

Y, por supuesto, el Madrid no olvida la presencia de Rodrygo Goes. Es el mayor beneficiado por el no-fichaje de Haaland, siendo la primera alternativa para el ataque de Ancelotti. El cierre de temporada del brasileño es cuanto menos ilusionante y no pone techo a la progresión que pueda tener el curso que viene. Este lo cierra con ocho goles, por el momento.

En el resto empiezan las dudas. Gareth Bale se irá seguro al acabar contrato y en el mercado están Marco Asensio, Eden Hazard, Luka Jovic y Mariano Díaz. De salir todos, haría falta alguna incorporación más.

[Más información: Haaland - Real Madrid: los motivos que acabaron descartando la operación]

Sigue los temas que te interesan