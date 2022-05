Ancelotti: "Hazard se queda en el Real Madrid para mostrar su calidad la temporada que viene"

Penúltima jornada de La Liga y el Real Madrid visita al Cádiz este domingo. Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa y habló sobre la actualidad del conjunto merengue, confirmando las rotaciones que hará en el partido de mañana.

Además, Ancelotti confirmó la continuidad de Eden Hazard la próxima temporada y le preguntaron sobre el viaje exprés de Mbappé a Madrid, a lo que dejó una curiosa respuesta sobre la ciudad.

Descanso a Benzema y rotaciones

Le he dado dos días porque creo que lo merece. Mañana se lo voy a dar a Vinicius y Courtois. Vuelven Carvajal, Ceballos, Hazard... El plan lo estamos haciendo bien. La próxima semana volverán todos.

Que la final sea ya

Tenemos que respetar el calendario. Estamos haciendo un buen trabajo para la final.

Eden Hazard, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 Bruno Fahy / BELGA / dpa

Hazard se queda

No he hablado de su continuidad. Se queda y con mucha motivación porque no lo ha pasado bien. Tiene ganas de mostrar su calidad. El plan de Hazard es claro: se queda para mostrar su calidad la temporada que viene.

El deseo de Marcelo

No hemos hablado de la próxima temporada. Lo hemos dicho muchas veces. Después de la final hablaremos de todo. También de la situación de Marcelo.

Quién le ha sorprendido más

No me ha decepcionado ninguno, me han sorprendido los que conocía menos: Valverde, Rodrygo, Camavinga... No me ha sorprendido Vinicius porque tiene este talento, lo había demostrado, ahora ha estado más fino en la finalización. Diría Rodrygo, Camavinga y Valverde.

Hazard tendrá minutos la próxima temporada

Creo que sí. Hay muchos partidos, hay cansancio, habrá rotaciones aunque este año no haya habido muchas. Todos pueden tener sus oportunidades. La titularidad en un gran equipo es muy complicada para todos, no sólo para los jugadores que juegan menos. Sigo pensando que no es tan importante la cantidad de los minutos como la calidad. Este año tenemos el ejemplo claro de Rodrygo, que no ha jugado muchos minutos pero sí de calidad y marcando la diferencia.

Mensaje a Mbappé

Madrid es una ciudad para quedarse a vivir. Se vive bien, se come bien, hay buen ambiente, el clima ayuda mucho. Madrid es para vivir, no para ir de vacaciones.

Las palabras de Salah

Salah ha dicho que en su posición es el mejor del mundo y creo que tiene razón. Estoy de acuerdo con él. En su posición, sí, es el mejor del mundo.

El descenso del Levante

En el fútbol, en el deporte, hay victorias y derrotas. Les pasa a todos, a mí me ha pasado, también a todos los entrenadores. Tenemos que tener en cuenta que es deporte, sólo deporte. Es bastante normal la tristeza cuando las cosas no te salen bien, pero luego tienes que mirar adelante con energía.

El vestuario del Madrid

Creo que es un vestuario de un nivel muy alto. Profesional, primero, no hay personas arrogantes. Todos son muy humildes y muy respetuosos. Es un vestuario que tiene mucha calidad de carácter. No ha sido fácil encontrar vestuarios así en mi carrera.

[Más información: El anuncio de Mbappé sobre su futuro: las fechas clave para la decisión más esperada]

Sigue los temas que te interesan