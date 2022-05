Camavinga cuenta su adaptación al Real Madrid y su relación con Alaba: "Si hago algo mal, me lo dice"

Eduardo Camavinga se ha convertido en la gran sorpresa positiva de la temporada del Real Madrid. El centrocampista francés ha caído de pie en el club blanco y está acabando el curso siendo fundamental en momentos importantes como las remontadas de la presente edición de la Champions League.

France Football ha entrevistado a uno de los nombres de moda entre la afición del Real Madrid. Una charla en la que el joven futbolista habla de sus primeras experiencias en el club blanco que le impresionaron y cómo es su relación con algunos de los pesos pesados del vestuario, como Alaba o la CMK.

Primer rondo en el Madrid

"Para mi primera sesión grupal, me dije: 'Eduardo, trata de estar demasiado tiempo en el centro en el rondo'. Pero te diré que no tuve éxito. Me sorprendió un poco la velocidad a la que se iba".

Sin celebración tras la Supercopa

"Me di cuenta entonces de que será muy diferente al Rennes. Cuando ganábamos un partido, hacíamos cualquier cosa. Aquí, sólo después de las grandes victorias las emociones pueden desbordarse".

Relación con Alaba

"Es tan buen tipo como dicen. Es alguien que habla contigo y te ayuda mucho. Tenemos una muy buena relación. Si hago algo mal, él me lo hará saber con firmeza".

Relación con la CMK

"Sinceramente, todos me hicieron sentir cómodo, sin excepción. Creo que soy bastante amigable y abierto, cuando tenga una pregunta, la haré. Ya sea Toni , Luka o a otros. Y, por supuesto, cuando vas a la gente, ellos vienen a ti más fácilmente. Es una verdadera oportunidad de aprender el oficio junto a estos jugadores".

Entrenar con Modric

"Luka, tiene un instinto, una visión... no es Balón de Oro por nada. Te tira pases con el exterior del pie, pff... Yo, si pruebo esas cosas, me rompo un tobillo. Ataca tanto como defiende, así que me inspiro en su forma de moverse".

Consejos de Casemiro

"Cuando juego de 6, me dice que me quede tranquilo. Y, sobre todo, que no me saquen tarjeta demasiado pronto para no tener que cambiar de juego después".

Crecer en el Madrid

"¡Es el club más grande del mundo, eh! Esto no es nada. Todo va más rápido en el campo, en tu desarrollo, en todas partes... Pero es como todos los trabajos, de hecho: si estás en un gran ambiente y además, te sientes como en casa allí, progresas rápido".

