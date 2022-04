Carlo, ‘El Conquistador’: Ancelotti se convierte en el primer entrenador en ganar las 5 grandes ligas

"Domina las 50 palabras importantes que se necesitan en este juego en todos los idiomas". Así dibujaba Philipp Lahm la figura de Carlo Ancelotti, siendo él uno de los capitanes con los que conquistó una de las grandes Ligas de Europa. El técnico de Reggiolo ya tiene las cinco: Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y ahora España tras ganarla con el Real Madrid.

Nadie en la historia había hecho lo que él. Su repóker de ligas es el primero en verse en el fútbol, explicando así las dimensiones de su legado en este deporte. Lo consigue a falta de cuatro partidos de acabar la temporada y solo habiendo cedido la primera plaza en seis jornadas. Detrás del dominio del Real Madrid aparece la mano de Carlo.

A Ancelotti le sorprendió la llamada del Madrid el pasado verano. No ha tenido problemas en reconocerlo. A los 61 años (ahora 62) no podía decir que no aunque eso le hiciera faltar a la palabra de su compromiso con el Everton, donde entrenaba en un ambiente menos exigente. Alguna vez también ha dicho que solo el equipo blanco le habría llevado a hacer eso de 'cuelgo y cojo las maletas'.

Carlo volvió al Madrid con una misión clara que ha cumplido: hacer florecer de nuevo las virtudes del equipo. Lo ha conseguido con solo dos refuerzos (Alaba y Camavinga) y mezclando lo mejor que se podía la veteranía y la juventud en las que se reparte el vestuario. Los jugadores saben que pocos como él pueden gestionar un grupo así y, sobre todo, impregnar el gen ganador en todos sus miembros.

Cinco ligas, cinco países

Por eso ha ganado cinco ligas, una en cada uno de los países que dominan el fútbol europeo desde hace décadas. Con este título también pone su sello en tres decenios diferentes como campeón de Liga. Campeón con Milan, Chelsea, PSG, Bayern y ahora Madrid, que son más de la mitad de los 9 equipos que ha dirigido en la élite. Los otros son Parma, Juventus, Nápoles y Everton.

La primera llegó con el Milan, el club al que más tiempo ha dirigido: siete años y medio y 420 partidos. Ganó allí más veces la Champions que la Serie A porque coincidió en dos momentos de dominio de Juventus e Inter. En 2004 conquistó su único Scudetto con un equipo en el que estaban Maldini, Cafú, Seedorf y Kaká, entre otros.

Ancelotti ha dirigido a infinidad de estrellas mundiales y jugadores de diferentes nacionalidades, como ocurrió en el Chelsea. Allí conquistó la Premier League en el primero de sus dos años como técnico blue. Sería la más igualada de todas las que ha ganado, ya que hasta la última jornada no lo consiguió y con una ventaja de solo un punto sobre el Manchester United.

Las estadísticas de Carlo Ancelotti en las 5 grandes ligas que ha ganado David Vicente

Antes y después de su primer paso por el Real Madrid conquistó su tercera y su cuarta liga. La primera fue con el PSG, ganando la Ligue-1 en el único año (2012/2013) que estuvo al frente del banquillo parisino. Con ese título casi que arrancó de verdad el proyecto del jeque catarí, contando ya con jugadores como Ibrahimovic o Thiago Silva en sus filas.

Después de que se le atragantara La Liga en sus dos años en el Madrid (ganando el Atlético en 2014 y el Barcelona en 2015) y un año sabático, alzó la Bundesliga con el Bayern Múnich. Es hasta la fecha el título que ha ganado con más puntos de distancia respecto al segundo, el RB Leipzig y 15 puntos, aunque está por ver si lo supera este año con Barça, Sevilla o Atleti, los tres siguientes en la tabla.

Del Bayern fue despedido casi al año y es curioso porque es en el cuadro bávaro donde más puntos por partido ha promediado en su carrera como entrenador: 2.38. Le sigue el Real Madrid en las tres temporadas que lo ha dirigido, enmarcándose muy cerca del técnico con mayor porcentaje de victorias de la historia del club: Manuel Pellegrini, con 75% en su única campaña en el banquillo blanco.

Ancelotti es historia del Real Madrid al haber ganado todos los títulos posibles con el club blanco. En la 2013/2014 hizo doblete de Champions League y Copa del Rey, en la 2014/2015 ganó las Supercopa de España y de Europa y el Mundial de Clubes. Ahora, tras haber repetido esta temporada con la Supercopa de España, ya tiene su Liga. Para medir la inmensidad de este logro: Zinedine Zidane se quedó en cinco de las seis competiciones, sin poder ganar la Copa como entrenador merengue.

Otra cita con la Historia

La obra magna de Carlo se culminaría con la Champions League de este año. En cuatro días se sabrá si el Real Madrid está en la final de París, para lo cual deberá remontar el 4-3 encajado del Manchester City en la ida. Tras los épicos cruces contra PSG y Chelsea en las eliminatorias previas, el Santiago Bernabéu volverá a ser una olla de presión para llevar en volandas a su equipo.

Ancelotti sostiene La Décima EFE

Ancelotti está a dos partidos de sumar otra Champions palmarés que le metería de nuevo en la historia. Ya tiene dos con el Milan (2003 y 2007) y una con el Real Madrid (2014), por lo que la de este año sería la cuarta. Ningún entrenador ha ganado tantas, estando ahora igualado a tres con Bob Pasley y Zidane.

Definirle no es fácil. Carletto o Carlomagno, le apodan en Italia. Un "hombre sabio", le decía Xabi Alonso hace unos días. Un entrenador ganador durante toda su carrera, a fin de cuentas. Recientemente le 'tiraban' si su secreto era la suerte y respondió así: "Napoleón decía que prefería los generales con suerte a los de calidad". Con este comparte algo, lo de conquistador. De Ligas, en caso de Ancelotti.

