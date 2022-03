Camavinga: "Cuando juegas con el Real Madrid debes dar todo para ganar La Decimocuarta"

Eduardo Camavinga fue uno de los jugadores que aterrizó en el Real Madrid el pasado verano para reforzar la plantilla blanca. El mediocentro francés es una apuesta de presente y pasado para el club de Concha Espina. Sobre el equipo merengue ha hablado en una reciente entrevista con One Football.

Para llegar al once titular no lo tiene fácil. Por delante tiene a tres de los mejores centrocampistas del mundo: Casemiro, Modric y Kroos. A ellos se ha referido y ha asegurado que aprende mucho de cada uno de ellos: "Está Casemiro jugando ahí e intento aprender mucho de él tácticamente. Antes de los partidos, cuando soy titular, Casemiro me dije que juegue de manera simple y que sea eficiente".

"También están Luka (Modric) y Toni (Kroos). Aprendo mucho del trío, porque puedo jugar en cualquier parte del centro del campo y debo aprender de todos para el momento en el que el míster me coloque en el terreno de juego", ha agregado el joven futbolista galo.

Ascenso a la élite

En la entrevista, se ha referido a su gran actuación frente al Paris Saint-Germain en 2019, cuando militaba en el Lille: "Fue uno de mis primeros partidos como profesional. Nos preparamos para hacerlo bien y, por supuesto, tras el partido recibí una locura de mensajes. Hasta mis padres me felicitaron. El día siguiente me decía: '¡Lo que hiciste fue una locura!'. En ese momento no me había dado cuenta lo que había hecho".

Eduardo Camavinga, con el Real Madrid AFP7 / Europa Press

"Pero es verdad, en lo que al mundo respecta, ese partido cambió la forma en que todos me veían. Para mí fue un partido más. Hice un gran partido, sí, pero no puedes quedarte con eso porque luego vienen más encuentros y tienes que seguir rindiendo a buen nivel", ha agregado el mediocentro madridista.

También ha destacado que sus inicios como futbolista profesional no fueron fáciles: "En mi primer entrenamiento... lo pasé mal físicamente. Creo que casi vomité, hicimos muchísimas cosas, pero me adapté". Aunque no tardó mucho en colocar su nombre en la agenda de los mejores clubes del fútbol europeo.

"La primera vez que escuché que el Madrid estaba detrás nuestras - o debería decir detrás de mí-, mi agente vino a mi casa, al final del mercado de fichajes. En primera instancia no saltamos de alegría, porque sabemos que en el fútbol nada es seguro", ha revelado.

Eduardo Camavinga, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

"Después, cuando vimos que el interés era real, saltamos de alegría. Es un club donde todo el mundo quiere jugar. Desde el momento en el que firmas el contrato entras en una nueva dimensión", ha asegurado respecto a su fichaje por el Real Madrid. El interés blanco llegó meses antes y aunque equipos como el PSG llamaron a su puerta, él solo pensaba en su llegada al Santiago Bernabéu.

Real Madrid

Los recuerdos que más vivos tiene de antes de llegar al Real Madrid, es la historia del club en la Champions League: "Vi la final de la Champions contra el Atlético de Madrid. En mi cabeza, cuando digo esto, pienso en el gol de cabeza de Bale. También vi la final contra el Liverpool, con el tanto de Bale a pase de Marcelo. Muchos de esos momentos en la Champions se quedaron grabados en mi cabeza".

Su historia precede al club blanco. Y eso es algo para lo que se siente preparado, sobre todo cuando se habla de la Champions League: "No diría presión, es algo que te impulsa. Sabes dónde te metes, en un club que ha ganado trece Champions League. Sabes que es el objetivo del club. Sabes que cuando juegas en la Champions debes darlo todo para ganar La Decimocuarta".

Dificultades

La profesión de futbolista acarrea ciertas dificultades: "Lo primero que aprendes como futbolista es que el fútbol es implacable. Puedes estar arriba y arriba rápidamente. Hay que ser consistente. Soy muy duro conmigo mismo". Camavinga lo ha expuesto así: "Si hago un buen partido, pero cometo algún error, me los quedo en la cabeza. Hablo de ellos o me veo de nuevo en el partido. Tengo una aplicación que te permite ver todo eso. Pero yo prefiero ver el partido y luego discutirlo con mi agente".

