Camavinga tiene hueco: lejos de polémicas para ser clave en el Real Madrid

El triunfo del Real Madrid ante la Real Sociedad recuperó el optimismo en el equipo de Carlo Ancelotti. Los merengues reaccionaron a tiempo al tanto de Oyarzabal y acabaron celebrando una goleada para dejar casi sentenciada La Liga. Pero, por si fuera poco, el conjunto de la capital comprobó el acierto que tuvo en verano con el fichaje de un joven como Eduardo Camagvina. Sin tener un puesto fijo en la rotación, acabó devolviendo con creces el hecho de ser titular.

El joven centrocampista francés fue clave en el triunfo merengue. Camavinga mostró su gran versatilidad en el centro del campo haciendo olvidar a Toni Kroos. El alemán no pudo estar presente por problemas físicos y el francés ocupó su puesto sin mayores complicaciones. En una demostración de destreza defensiva y acierto ofensivo, Camavinga se adaptó sin problemas al centro del campo del equipo.

Su gol valió para poner el empate e impulsar la reacción del Real Madrid. Pero también para que Camavinga pudiera celebrar su segundo tanto en lo que va de temporada. Un premio al trabajo bien hecho y que durante muchas semanas ha tenido que convivir con las dudas. Camavinga, consciente de dónde está, se ha mantenido siempre lejos de cualquier foco de polémicas.

El francés tiene y tendrá un hueco en el Real Madrid. Está llamado a ser una de las piezas más importantes en la transición del centro del campo. El tridente formado por Casemiro, Kroos y Modric está cada vez más cerca de su disolución y nombres como Camavinga deberán suavizar ese proceso. De ahí que el club, en una apuesta clara por su talento, le fichara a última hora del mercado a cambio de 30 millones de euros.

Esta campaña no ha disputado mucho más de 900 minutos. En total, ha tenido presencia en 25 partidos. Sin embargo, en numerosas ocasiones se le ha echado más en falta. Recientemente venía de acumular tres suplencias sin minutos en los últimos cuatro partidos de Champions. En liga, la cifra se iba a tres de los últimos cinco encuentros. Y, en lugar de filtrar quejas o malestar, Camavinga se ha mantenido en silencio para ganarse un hueco en la rotación.

Ancelotti confía

Carlo Ancelotti destacó su incorporación tras el partido. "Es un jugador que tiene calidad. No importa si le quito más o menos minutos, él lo entiende todo. Sabe la importancia que tiene en la plantilla a pesar de su juventud por su calidad", reconoció en rueda de prensa tras la victoria.

Pero, además, aprovechó para dar datos sobre su puesto en el equipo: "Al lado de Casemiro se encuentra mejor, pero también puede jugar solo. Su fútbol es de calidad, pero también de energía, eso lo ha demostrado. Y además tiene buen tiro, hoy ha hecho un gran gol".

A escasos días de la vuelta de Champions ante el PSG, Camavinga se postula como una de las posibles sorpresas en el once. El francés conoce al cuadro galo de sobra. Y Casemiro no podrá jugar como consecuencia de la acumulación de tarjetas. Por lo tanto, Eduardo y Fede Valverde serán quienes compitan por colarse en el once inicial.

