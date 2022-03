El Real Madrid fue una avalancha: aplasta a la Real Sociedad y se ilusiona para el PSG

El Real Madrid pasó el rodillo sobre la Real Sociedad y se llevó tres puntos en casa. Los txuri-urdin golpearon primero tras un inocente penalti de Carvajal, pero en cuanto Modric y Alaba subieron el ritmo del juego y se precipitaron golazos como el de Camavinga o el del croata se acabó el partido. [Narración y estadísticas: Real Madrid 4-1 Real Sociedad]

Ensayo del Real Madrid antes de lo verdaderamente importante: la vuelta contra el PSG. En cuatro días se volverán a encender las luces del Santiago Bernabéu y los blancos estarán obligados a remontar un 1-0 en contra. Con la versión del equipo que se vio este sábado desde el minuto 30 da para convencerse de que es posible. La primera media hora debe servir al cuerpo técnico para tomar apuntes.

Carlo Ancelotti, fiel a su filosofía, alineó un equipo del que, como mínimo, ocho repetirán el miércoles. Las novedades fueron Camavinga (por las bajas de Kroos y Valverde) y Rodrygo, quizás para dar descanso a Asensio o terminar de decantarse por uno u otro para la Champions. El brasileño desequilibró y el balear jugó poco, pero demostró que está de dulce volviendo a marcar. Hay donde elegir.

En el lado de la Real Sociedad, la gran noticia era ver en el once titular a su capitán Asier Illarramendi. El exmadridista jugó su tercer partido en La Liga en lo que va de temporada. El equipo de Imanol Alguacil se presentó en el Bernabéu con algunas bajas, especialmente en ataque: Januzaj, Barrenetxea y Carlos Fernández.

Antes de que el balón empezara a rodar, futbolistas de Madrid y Real Sociedad saltaron al campo con camisetas que lucían un mensaje que se replicaba en una pancarta gigante: "Todos con Ucrania". Andriy Lunin, el portero suplente del equipo merengue, ucraniano, se rompía en mitad del terreno de juego por el dolor que dejan las imágenes que llegan a diario desde su país, invadido por Rusia.

Otra vez Carvajal

Arrancó el encuentro y desde el principio el Madrid salió con la presión alta. La Real supo sacar partido y a la primera, en una contra clara, David Silva sacó un penalti de una entrada absurda de Dani Carvajal. Mal el lateral blanco, que volvió a quedar señalado como en París cuando hizo otra pena máxima sobre Mbappé. Oyarzabal no fue Messi -que falló en París ante Courtois- y adelantó a su equipo en el minuto 9.

Se le ponía en contra el marcador demasiado pronto al Real Madrid y ante un equipo al que le podrá costar marcar, pero no proteger su portería. No entraban en el partido los de Ancelotti y cada ataque suyo no terminado era una salida con peligro de la Real, que empezaba a 'copiar' el plan de equipos como el Cádiz que, encerrándose en el fondo, sacaron petróleo de sus visitas al Bernabéu esta temporada.

La cosa fue para mejor para el Real Madrid a partir de la media hora de partido. Vinicius y Rodrygo desequilibraban y Alaba y Modric, algo fallón hasta entonces, cogían el timón del partido para darle velocidad al juego. Los de casa protestaron un penalti cuando Zubeldia arrolló a Casemiro en su área, pero Gil Manzano no señaló nada. No hubo mucho tiempo para ponerse nervioso porque se vino poco después la avalancha vikinga.

Camavinga y Modric se 'pican'

La estampida la inició Camavinga, en el que seguramente fuera su día más importante desde que es jugador del Real Madrid, jugándose poder ser titular ante el PSG. El centrocampista francés se sacó un potente disparo lejano de la nada que toca lo justo en Illarramendi como para que Álex Remiro no llegue. Cogía moral el líder, que veía la oportunidad de arreglar la faena antes del descanso.

Camavinga celebra con sus compañeros su gol a la Real Sociedad EFE

Del gol en el minuto 40 al tanto anulado en el 41'. El golpe del gol noqueaba a la Real que casi después de sacar de centro se metía en lío ella sola. Error grave en la salida de balón y Modric lo aprovecha para meter un balón al hueco a un Benzema que se plantaba en el mano a mano y no fallaba. El linier subió el banderín. Las dudas en directo sobre las posiciones de Karim y Le Normand no se disipaban en la repetición.

El enfado en el lado madridista, sin embargo, duró lo que quiso Modric, que dos minutos después de dar la no-asistencia replicaba el gol de Camavinga con otro zapatazo. El croata lo hizo con la zurda y sin que tocara en un rival. Golazo del '10', ovacionado, y el Real Madrid le daba la vuelta al partido gracias a su mejoría en un cuarto de hora espectacular.

Tenía que reaccionar la Real Sociedad e Imanol lo intentaba a la vuelta de vestuarios haciendo dos cambios: Rafinha y Djouahra por Silva y Pacheco. Para lamento de los donostiarras, el Madrid sabía por donde tenía que seguir llevando el partido y las ocasiones fueron cayendo sobre la portería de Remiro, que algún gol salvó.

Benzema, un gol y dos anulados

Le faltaba solo sentenciar al Madrid. Casi lo hizo Benzema, al que le volvieron a anular un gol casi en el minuto 70 porque Rodrygo partía en fuera de juego en la jugada. Karim, que sin estar todavía fino del todo, venía de marcar al Alavés y al Rayo en las últimas dos jornadas y 'mojar' hoy le terminaba de dar ese empuje de confianza para la Champions League.

Se hizo justicia con el '9'. Con suspense, eso sí. Elustondo arrollaba a Vinicius sobre la línea del área. Gil Manzano pitaba falta, pero el VAR corregía su decisión y señalaba la pena máxima. Agarró el balón Benzema y no dio opción a Remiro para poder atajar el disparo.

Karim Benzema celebra su gol a la Real Sociedad REUTERS

Sentenciado, ahora sí, el broche lo puso Asensio nada más entrar al campo en sustitución de Rodrygo. Pase de Carvajal al corazón del área y el balear, de primeras, manda el balón al fondo de las mallas. El festival merengue lo cerraron las ovaciones a Modric, Vinicius y Benzema en sus respectivos cambios.

El Real Madrid y el Santiago Bernabéu creen en la remontada contra el PSG, que simultaneamente caía derrotado, aunque sin Mbappé, contra el Niza.

