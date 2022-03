Así fue la falta de Aritz Elustondo sobre Vinicius que el VAR terminó decretando como penalti

El Real Madrid - Real Sociedad no se podría definir como un partido tranquilo. La polémica ha estado muy presente durante los 90 minutos del choque y ha sido clave en el marcador final que ha registrado el encuentro. El tercer gol del Real Madrid, llegado desde el punto penalti, también vino tras una acción controvertida que tuvo que ser corregida por el VAR.

Vinicius inició una jugada por banda izquierda tras una buena combinación con Camavinga. Llegó hasta la línea de fondo y encaró a Aritz Elustondo, que no midió en su entrada y terminó derribando al brasileño en una acción muy imprudente. La falta fue justo en las inmediaciones del área, pero tal y como demostraron las repeticiones, se pudo comprobar que era dentro. Y por lo tanto penalti. La clave de todo estaba en la superficie de contacto, que fue de rodilla con rodilla.

Casi todo el peligro del Real Madrid ha llegado por banda izquierda. Las asociaciones de Ferland Mendy y Vinicius Junior durante la primera mitad sirvieron para que todo el equipo se volcara por aquel costado. Hasta allí se desplazaba también Luka Modric en algunas ocasiones y sobre todo Karim Benzema. Y fruto de la asociación de varios jugadores llegó la polémica jugada del 3-1.

En esta ocasión fueron Vinicius y Eduardo Camavinga, que asumió con valentía el reto de la titularidad y cuajó una actuación realmente positiva. El francés recibió un balón de 'Vini' en ese costado zurdo y, al borde del fuera de juego, pero en posición legal, dio continuidad a la galopada del brasileño con un gran pase en profundidad.

Karim Benzema y Vinicius se abrazan tras el gol del francés a la Real Sociedad REUTERS

El VAR, otra vez clave

El '20' del Real Madrid recibió el esférico tras ganarle la espalda a los defensores y encaró el área con peligro real de gol. Echado sobre la línea de fondo y en perpendicular a la línea que delimitaba el límite del área, realizó un genial quiebro sobre un Aritz Elustondo que venía algo fatigado de perseguir al brasileño. Esa condición se pudo ver cuando Vinicius se zafó de su marcador y este le derribó al ponerle la zancadilla. Le golpeó abajo, pero también arriba, ya que el toque clave fue el de rodilla con rodilla que terminó suponiendo la gran explicación de la jugada.

Gil Manzano había visto el contacto y por eso decretó falta, pero no había apreciado que el contacto en realidad había sido dentro. Justo sobre la línea. Por ello, la jugada tenía que ser revisada por el VAR. Las imágenes no dejaban lugar a dudas y por eso el veredicto tardó poco en llegar. Estrada Fernández se lo comunicaba al árbitro a pie de campo y este rectificaba su decisión inicial señalando el punto de penalti. Vinicius lo celebró, le entregó el balón a Karim Benzema y este no falló para hacer el 3-1.

[Más información: El Real Madrid fue una avalancha: aplasta a la Real Sociedad y se ilusiona para el PSG]

Sigue los temas que te interesan