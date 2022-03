Así fue el posible penalti sobre Casemiro de Zubeldia que Gil Manzano no vio ni el VAR revisó

Otra acción polémica en el encuentro entre el Real Madrid y la Real Sociedad. En esta ocasión, el choque iba 0-1 a favor de los visitantes después de que Mikel Oyarzabal hubiera adelantado de penalti al conjunto Txuri Urdin. Corría el minuto 36 de encuentro cuando Luka Modric sacaba un córner en medio de la revolución merengue que se produciría antes del descanso para conseguir la remontada. Igor Zubeldia arrollaba a Casemiro claramente dentro del área. Nadie divisó nada punible.

Jesús Gil Manzano ni tan siquiera esperó a que el balón saliera del campo para parar el juego y dar tiempo a una posible revisión. Desde el VAR, donde se encontraba Xavier Estrada Fernández, no indicaron nada al colegiado principal del partido. Las imágenes no dan opción a la duda. El jugador de la Real Sociedad pierde la marca con el brasileño y se lo lleva puesto mientras retrocede para estorbarle. El centrocampista del Real Madrid cae en el área y reclama la acción.

El brasileño mostraba su claro enfado desde el suelo, al no entender la decisión del colegiado. Desde el VAR, Estrada Fernández no quiso corregirle y no le llamó para que revisase la jugada en la pantalla. Gil Manzano, que sí que había sancionado en los primeros minutos del partido un penalti cometido por Carvajal sobre Silva, no hizo caso a los reclamos de Casemiro. Los blancos, en cualquier caso, le dieron la vuelta unos minutos después, antes del descanso.

Una contra del conjunto realista fue detenida en primera estancia por el propio lateral derecho. El rebote de su despeje regresó al ataque realista, llevando el balón hacia David Silva. El mago de Arguineguín recortó ante Carvajal y este dejó su pie derecho en el aire. La pierna del jugador de la Real Sociedad colisionaba con este y caía dentro del área. La acción no daba lugar a dudas. No hizo falta ni la intervención del VAR.

Más polémica

Después llegó el empate de Eduardo Camavinga y unos segundos después, el gol de Karim Benzema. Sin embargo, el tanto del delantero francés, que era el segundo que anotaba el conjunto madridista en la primera mitad, y no el último, no subió al marcador. El ariete galo, según indicó el VAR, partía su acción en posición antirreglamentaria y el tanto fue anulado por fuera de juego, por lo que los blancos tenían que seguir remando para buscar la victoria. Modric hizo posteriormente el momentáneo 2-1.

El tercer gol del Real Madrid, llegado desde el punto penalti, también llegó tras una acción controvertida que tuvo que ser corregida por el VAR.

Vinicius inició una jugada por banda izquierda tras una buena combinación con Camavinga. Llegó hasta la línea de fondo y encaró a Aritz Elustondo, que no midió en su entrada y terminó derribando al brasileño en una acción muy imprudente. La falta fue justo en las inmediaciones del área, pero tal y como demostraron las repeticiones, se pudo comprobar que era dentro. Y por lo tanto penalti. La clave de todo estaba en la superficie de contacto, que fue de rodilla con rodilla.

