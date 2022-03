Moussa Diaby, un fichaje de 100 millones: el Real Madrid sigue pendiente de su progresión

El mercado de fichajes implica estar siempre activos y pendientes de cualquier futbolista que despunta para un club como el Real Madrid. Los merengues tienen en su agenda a Moussa Diaby desde que despuntó en el Paris Saint-Germain, pero este joven extremo ha dado un paso adelante en su carrera en esta 2021/2022. El jugador de fútbol suma 16 goles y nueve asistencias en esta campaña, siendo junto a Florian Wirtz, otro tanteado por los blancos, los jugadores más decisivos del Bayer Leverkusen.

El crecimiento de Diaby está siendo exponencial y en Alemania hablan de que podría dar el salto a un grande en la próxima ventana de traspasos. El eléctrico Moussa, que llegó al Leverkusen procedente del PSG por 15 millones en 2019, se convirtió, según Opta, en el cuarto futbolista francés en marcar un hat-trick en Bundesliga en el mes de enero. El internacional galo, que debutó en septiembre contra Bosnia, ha necesitado 78 partidos de liga alemana para romper ese registro.

En el Leverkusen todo son elogios. "Ha dado otro paso adelante esta temporada. Su velocidad y dinamismo siempre fueron importantes y ahora ofrece aún una mayor amenaza de cara a gol", incidió, allá por diciembre, el director deportivo Simon Rolfes. Diaby tiene contrato hasta 2025 y su salida no será nada barata. Su valor de mercado es de 45 millones de euros, pero especulan medios alemanes que el club teutón pide 100 millones.

Moussa Diaby celebra un gol. AFP7 / Europa Press

El Real Madrid no ha llegado ni a preguntar lo que cuesta este futbolista, ya que no es una prioridad en el mercado. Eso sí, en Inglaterra parece que quieren hacer una apuesta por él. El nuevo rico, el Newcastle, quiere poner encima de la mesa varios millones para llevarse a esta joya. El Bayern Múnich también estaría interesado con hacerse con los servicios del extremo de 22 años, aunque no está dispuesto a llegar a cifras tan altas. Los británicos parece que quieren empezar la puja en 65 millones.

No es prioritario

Es por eso por lo que el equipo alemán quiere hacer del extremo francés su próximo Kai Havertz. El delantero alemán fue traspasado al Chelsea en el verano de 2020 por 80 millones de euros, convirtiéndose así en el mayor traspaso en la historia del Bayer Leverkusen. Y es que las cifras que maneja el actual tercer clasificado de la liga alemana para dejar salir a una de sus estrellas impulsarían al atacante de 22 años hasta el top 15 de fichajes más caros de la historia.

El Real Madrid solo piensa en dos objetivos para este verano. Kylian Mbappé y Erling Braut Haaland centran la atención del mercado de fichajes. Los merengues aspiran a armar una delantera de ensueño donde estos dos jugadores que aspiran a marcar una época en la historia del fútbol sean las puntas de lanza. Mientras tanto, el equipo sigue ampliando su cartera de futbolistas con grandes características como este Moussa Diaby.

