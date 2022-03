Marco Asensio aprieta en La Liga: llamada a Luis Enrique a la espera de la Champions

Marco Asensio está siendo una de las revelaciones de la temporada del Real Madrid. El delantero balear comenzó con un cambio de puesto en el equipo con el objetivo de ganar más minutos. Finalmente regresó a la delantera y se enfrentó al constante examen de saber si estaba o no en condiciones de tener un hueco en el equipo. En este tramo clave del curso, el atacante ha demostrado que sí y ya se postula para ir con la selección española.

El delantero se ha convertido en un fijo de las alineaciones de Carlo Ancelotti. Y no era fácil. El tridente de ataque viene contando con Vinicius Jr. y Karim Benzema como jugadores habituales. Sin embargo, la tercera plaza la han peleado perfiles tan diversos como Hazard, Bale, Rodrygo o el propio Asensio. Ha sido este quien parece haberse ganado a Carlo Ancelotti.

Frente al Mallorca se espera que vuelva a dar un paso al frente y aproveche el escaparate de La Liga. La competición doméstica está siendo su escenario favorito y, frente al protagonismo de sus compañeros en la delantera en la Champions League, volver a la que fue su casa es una gran oportunidad para repetir el golpe en la mesa.

Durante la primera vuelta ya lo demostró anotando un hat-trick. No solo era especial porque fuera ante un Mallorca que le permitió darse a conocer. También porque ese espectáculo en el Santiago Bernabéu supuso el primer partido en el que Asensio marcó tres goles con la camiseta merengue. Un hito para él que, con el Real Madrid en racha, puede repetir en las islas para seguir ganando terreno en el fútbol español.

Esta temporada acumula ya diez goles entre todas las competiciones. Sin embargo, es en La Liga con ocho dianas donde más está luciendo. Asensio acumula un gol cada 160 minutos sobre el terreno de juego pese a no ser el jugador más adelantado. Y, además, se ha conseguido afianzar como el tercer máximo goleador de un Real Madrid que marcha primero en La Liga y que es candidato a ganar la Champions.

Año de Mundial

Las cifras le dan la razón tanto a Asensio como a Carlo Ancelotti. Está por ver si también consiguen llamar la atención de un Luis Enrique que no ha destacado por convocar a demasiados jugadores del Real Madrid en sus últimas convocatorias. Asensio, en plena forma y con un cambio radical de actitud, sueña con poder acudir al Mundial de Qatar 2022 y a las próximas listas de la Absoluta.

Su última aparición con España, sin ir más lejos, fue en 2020. Asensio jugó algo más de 15 minutos en la histórica goleada de la Selección a Alemania. Un triunfo en el que no pudo ver puerta y que supuso su desaparición del conjunto nacional. Dos años después, con la titularidad en el Real Madrid y la estadística goleadora a su favor, no hay razones para que Luis Enrique no le dé una nueva oportunidad.

