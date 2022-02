El plan del Real Madrid con Asensio: una renovación sin ser al alza

Algo se cuece con Marco Asensio. Es el protagonista de la semana en el Real Madrid tras su golazo contra el Alavés que inició la reacción blanca y por su celebración cargada de reivindicación. Al balear le pitaron en el Santiago Bernabéu, como a otros de sus compañeros, y él reaccionó pidiendo que se callaran y animaran. Un gesto que cobra especial importancia en lo que respecta al futuro del jugador.

Asensio termina contrato en 2023. Le quedan 16 meses de vinculación en el Madrid y no quiere que se acabe ahí. Criado en el Mallorca, cree que todavía puede triunfar de blanco y no se conforma con seguir en un rol secundario. Esta temporada ha vuelto a dar un paso adelante, siendo su año más goleador en Liga (7) y confirmándose como el tercer mayor peligro ofensivo (9 goles en total, tras Benzema -25- y Vinicius -16-).

Su renovación está sobre la mesa... pero con límites establecidos. El Real Madrid quiere seguir contando con Asensio. Es un futbolista totalmente integrado al equipo que lleva seis temporadas en él y es el mejor representante español que tiene ahora mismo el club blanco. Sus números también convencen para seguir contando con sus servicios, pero no se le ve como la estrella que apuntaba a ser.

Marco Asensio mandando callar tras algunos pitos en el Santiago Bernabéu AFP7 / Europa Press

El Real Madrid no piensa en una renovación al alza en el caso de Asensio. Sus tímidas actuaciones en partidos importantes, como el del PSG en el Parque de los Príncipes, han jugado en su contra. El club tiene otras prioridades y la ampliación de contrato de Asensio queda en segundo plano aunque se quiera hacer.

Las prioridades del Madrid

Todo apunta a que Asensio, de seguir, no partirá como titular la próxima temporada en el Real Madrid. En Chamartín esperan con los brazos abiertos a Kylian Mbappé, quien liderará el próximo proyecto blanco, y se intentará fichar también a Erling Haaland. Eso relega al banquillo al mallorquín, que ya tiene a Benzema y a Vinicius por delante en cuanto a galones.

Incorporar a una o dos grandes estrellas supone que el Madrid vigile con sumo cuidado cada gasto, lo que complica una eventual mejora del salario de Asensio. Hay otras renovaciones al alza que van por delante de él, principalmente las de Vinicius y Militao, que pasarán a tener un contrato acorde a su importancia en el equipo. Con Marco se apuesta por mantener lo que hay y, quizás, incluir ciertas variables que dependan de su rendimiento con el equipo.

Interés en Inglaterra

Seguramente, Asensio tenga ofertas el próximo verano. En Inglaterra siempre le han querido, con un fuerte interés del Liverpool en el pasado y con rumores ahora que le relacionan con el Arsenal. También en el resto de Europa tiene un buen cartel aunque no haya terminado de explotar en el Real Madrid. Eso provoca que el club blanco no descarte una venta si el jugador no está de acuerdo con las condiciones de la renovación, algo parecido a lo que ocurrió con Raphaël Varane el último verano.

La pelota está en el tejado de Asensio, que también confía en acabar la temporada de la mejor manera. Se siente en un buen estado de forma y cree que puede ir a más. Si deja ver sus mejores cualidades en los días grandes (como la vuelta ante el PSG, para la que apunta a titular), ganará más argumentos a su favor para cuando se produzca el encuentro con el club. Será a final de temporada.

