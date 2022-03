Take Kubo, el 'Messi Japonés' que quiere regresar al Real Madrid por la puerta grande

Take Kubo vuelve a verse las caras con el Real Madrid como rival. El joven futbolista ya ha superado el bache sufrido esta temporada por culpa de una importante lesión. Ha ido de menos a más y este curso ha sido muy importante en partidos como contra el Atlético de Madrid o el RCD Espanyol. En verano volverá al Santiago Bernabeú.

En lo que va de 2021/2022, Kubo ha disputado un total de 1335 minutos entre La Liga y la Copa del Rey. 21 partidos entre las dos competiciones para un balance de dos goles y tres asistencias hasta la fecha. Comenzó la campaña siendo protagonista en las filas del equipo bermellón, pero la lesión en el menisco le alejó de los terrenos de juego hasta en ocho encuentros del campeonato doméstico.

Después de eso fue entrando en los planes del Mallorca poco a poco. Entre un cuarto de hora y 20 minutos de juego hasta convertirse en un habitual del once titular desde diciembre hasta ahora. Y justo en este momento de regularidad, Take se enfrenta ahora a un Real Madrid al que todavía no ha podido ganar como rival. Y ante el que espera hacer una buena actuación para ir abriéndose hueco.

El 'Messi japonés'

Take Kubo tuvo una primera experiencia en España cuando pasó por la Masía. Su paso fue casi fugaz por la sanción que impuso la FIFA al Fútbol Club Barcelona. De ahí a su regreso a su país, donde fue creciendo. Así le comenzaron a colgar el cartel del 'Messi japonés'.

Take Kubo, en un partido del RCD Mallorca de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Con una buena zurda y de técnica pulida, su regate eléctrico es su gran seña de identidad. Además de una arrancada potente. Un futbolista difícil de parar y que, por sus características, fue comparado en su día con Leo Messi. Salvando las distancias, Take Kubo todavía tiene mucho que demostrar y está pidiendo su turno para hacerlo.

Algo que le puede llegar en el Real Madrid. O al menos ese es su deseo. Debido a la famosa normativa FIFA, Take tuvo que esperar hasta cumplir los 18 años para despedirse de su país y encontrar una nueva oportunidad en Europa. Esta le llegó de la mano del club de Concha Espina, pese a que había otros interesados.

Futuro blanco

Desde su fichaje por la entidad madridista, Kubo ha ido encadenando cesiones en equipos como el Getafe o el propio Mallorca. Ha dejado actuaciones destacadas, pero todavía le queda un largo camino para ser un primera espada. Sin embargo, se espera que a partir de la próxima temporada 2022/2023 pueda ser un miembro de pleno derecho de la plantilla merengue.

Take Kubo, en un partido del RCD Mallorca de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

El plan de futuro para Take pasa, precisamente, por esto. El propio futbolista ha dejado claras sus intenciones en una entrevista para Goal: "En cuanto el club decida darme la oportunidad, intentaré demostrar todo lo que puedo hacer. Mi objetivo siempre ha sido formar parte de la plantilla del Real Madrid. Ahora, soy jugador del Mallorca y tengo que estar centrado en mi equipo hasta final de temporada".

En el Mallorca esperan poder contar con Kubo más tiempo, pero él quiere jugar en el Real Madrid por fin. El jugador ha reconocido que no intercambia "muchos mensajes" con los futbolistas del equipo blanco, pero ha asegurado que le "gustaría jugar" partidos como el del pasado miércoles frente al Paris Saint-Germain en la Champions League.

En la casa blanca preparan una pequeña revolución este verano. Jugadores como Isco, Bale y Marcelo abandonarán la disciplina. Mientras que otros como Mbappé llegarán para reforzar el proyecto. En el apartado de altas, también aparece en la agenda escrito el nombre de un Take Kubo que pide paso tras su buena adaptación a La Liga.

