La imagen más polémica de la ACB: el presidente del San Pablo Burgos obliga a pedir perdón de rodillas

Pocas imágenes han despertado tanta polémica en la Liga Endesa en los últimos años como la que se produjo después de confirmarse el descenso del San Pablo Burgos. En una jornada en la que el Real Madrid ganó al Gran Canaria, los castellanoleoneses perdieron ante Urbas Fuenlabrada por 66-83.

El descenso a la LEB Oro provocó una secuencia nada habitual. Félix Sancho, presidente del San Pablo Burgos, bajó a la cancha para gritando obligar a sus jugadores a arrodillarse ante la grada y pedir así perdón por el descenso a sus seguidores.

Una acción muy criticada después. Incluso los propios aficionados del San Pablo Burgos no entendieron lo que estaba sucediendo. Una afición que ha demostrado ser de las más ejemplares que hay en el baloncesto español, siempre animando y defendiendo a los suyos hasta el final.

Presidente del Burgos ( basket) baja a pista y obliga ( a gritos) a sus jugadores a arrodillarse y pedir perdón a los aficionados .

VERGONZOSO!

Por ser educado!, muy educado. pic.twitter.com/7tbtGu01LP — Rafa Muntion (@fullmuntion) May 14, 2022

Casi 10.000 aficionados se encontraban siguiendo el partido en directo. Y todos ellos fueron testigos de lo sucedido. También un Paco Olmos que salió a defender a sus pupilos: "Nos invade la decepción y duele mucho especialmente por la afición. Asumo la responsabilidad que toca, pero no es momento de mirar a nadie. Es un cúmulo de muchas cosas en una competición de diez meses. Ha faltado un toque atlético".

"Jamás me arrepentiré de tomar la decisión de venir a Burgos. En el Breogán todo funcionaba bien, pero es un proyecto que tiene limites, pero el del Burgos es un proyecto grande y sólido que ha vivido todo el éxito a pesar de ser un equipo joven y ahora todo el sufrimiento ha venido junto", agregó el entrenador del San Pablo Burgos.

No se debe pedir perdón cuándo se pierde si has sido un buen profesional. Menos aun obligar a hacerlo por parte del que toma decisiones. Bien es verdad que tampoco se deben tomar decisiones si no se tiene ni idea. — Pedro Martínez (@pedroma2014) May 15, 2022

Pedro Martínez, entrenador de BAXI Manresa, se mostró muy indignado en las redes sociales con lo sucedido en Burgos: "No se debe pedir perdón cuándo se pierde si has sido un buen profesional. Menos aun obligar a hacerlo por parte del que toma decisiones. Bien es verdad que tampoco se deben tomar decisiones si no se tiene ni idea".

¿Culpables?

Xavi Rabaseda sí que fue más crítico: "Teníamos que haber hecho los deberes mucho antes, dejamos pasar muchas oportunidades. Estoy decepcionado conmigo mismo, con el equipo y con el trabajo que hemos hecho. Pido perdón a la afición y a la gente de Burgos por no estar a la altura. El equipo no ha estado bien en todo el año y por el último partido no se ha merecido ganar y salvarse".

"Ha faltado química, no ha habido feeling ni con los compañeros ni con el entrenador. Los cambios y tanta rotación han provocado que el equipo no sea una piña y no haya encontrado una manera cómoda de jugar", sentenció el jugador del conjunto burgalés.

