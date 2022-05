El Real Madrid se prepara para la Final Four de la Euroliga con victoria ante UCAM Murcia

Nueva victoria del Real Madrid en la Liga Endesa. El partido comenzó igualado, pero con UCAM Murcia llevándose el primer cuarto. A partir de ahí los de Pablo Laso calentaron motores para imponerse en el WiZink Center por 21 puntos. Buenas sensaciones para la Final Four de la Euroliga la próxima semana. [Narración y estadísticas: Real Madrid de Baloncesto 90-69 UCAM Murcia]

Con el segundo puesto asegurado en la fase regular, el equipo blanco tenía como principal objetivo en el duelo ante UCAM Murcia el mantener un nivel competitivo para la preparación del asalto a la Euroliga. Sin embargo, si esto fuese boxeo, el primer cuarto se lo llevó el conjunto murciano a las tarjetas.

UCAM dominó el primer cuarto, pero tan solo se llevó dos puntos de ventaja al final. Especialmente estuvieron acertados los visitantes desde la línea de tres. Y, sobre todo, por la actuación de un James Webb que comenzó el partido con un vendaval con dos triples en sus dos primeras acciones.

Lo más llamativo del primer periodo fue que el Madrid no anotó ningún triples, porque tampoco lo intentó, si a eso le unimos que tampoco consiguió ninguna asistencia y que perdió 5 balones, el resultado se puede considerar bueno para sus intereses.



En el segundo acto el UCAM se quedó sin triples y lo acusó. El Madrid intentó dar un paso en defensa, aunque con poco rédito, excepto Jeff Taylor que como siempre se ocupó de la mayor amenaza rival, en este caso Thad McFadden.



Adam Hanga consiguió el primer triple madridista al séptimo intento, 32-29 (min.16.30) y McFadden se marcó una mandarina a tablero antes de marchar a vestuarios, 41-37.



Entre el quiero y no puedo murciano y el no sé si quiero y si puedo de los madridistas, el partido deambuló por la igualdad con escasas opciones para el espectáculo más allá de acciones puntuales como los 3 tapones de Walter Tavares, que activó un poco el ataque junto con Gabriel Deck.



En el UCAM, McFadden y Nemanja Radovic fueron los más acertados en un equipo que no dio la sensación de estar jugando por su presencia en los playoff.



El Madrid apretó un poco más en defensa en la continuación y al UCAM se le comenzaron a ver las costuras, 53-42 (m.25.20). Lenta pero inexorablemente las ventajas se fueron haciendo más grandes, sin que el UCAM mostrara ningún signo de poder poner remedio a la situación.



El tercer cuarto mantuvo la atonía del partido, con Alberto Abalde entre los destacados, y finalizó con 68-49, tras un parcial demoledor, 27-12 en este período.



Con la victoria encauzada, el partido alcanzó sus más altas cotas como trámite, con un Real Madrid ganando por inercia y un UCAM que no encontró la tecla para poder tener unas mínimas opciones.



Al final, 90-69. el Madrid cumplió con el trámite ante un UCAM sin mordiente.

Real Madrid 90-61 UCAM Murcia

Real Madrid: Williams-Goss (7), Hanga (5), Causeur (13), Poirier (8) y Yabusele (5) -equipo inicial-, Abalde (10), Núñez, Randolph (7), Deck (7), Tavares (14), Llull (9) y Taylor (5).

UCAM Murcia: Davis (5), Webb (12), Lima (3), Taylor (10) y Rojas -equipo inicial-, Bellas (4), Malmaris, Radovic (10), McFadden (7), Cate (8), Czerapovick (8) y Vasileiadis (2).

Parciales: 19-21 | 22-16 | 27-12 | 22-20

Árbitros: Carlos Cortés, Vicente Bultó y Andrés Fernández. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 33, penúltima, de la fase regular de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center, Madrid) ante 4.430 espectadores.

