Posible alineación del Real Madrid para el partido ante el Levante en La Liga

El Real Madrid tiene en estos tres últimos partidos de La Liga una particular preparación para la final de la Champions League ante el Liverpool. Este jueves, el equipo blanco se encarga de cerrar la jornada 36, la última intersemanal, con la visita del Levante al Santiago Bernabéu.

Continuarán las rotaciones frente al conjunto granota. En el derbi contra el Atlético de Madrid, jugadores como Lunin, Vallejo o Jovic fueron de la partida. Ninguno de los tres repetirá en el antepenúltimo partido de La Liga. Así las cosas, una de las principales novedades llegará en la portería con el regreso de Courtois.

Pese a haber cantado ya el alirón, es importante que los futbolistas mantengan la tensión competitiva antes de medirse al Liverpool de Jürgen Klopp. Thibaut Courtois volverá así a ser el guardián de la meta madridista. Y esto ante el actual colista del campeonato doméstico.

Once del Real Madrid ante el Levante

En defensa también habrá cambio. David Alaba sigue al margen, igual que Dani Carvajal. Los que formarán la línea de cuatro en la zaga serán, por tanto, Lucas Vázquez, Eder Militao, Nacho Fernández y Ferland Mendy. De los de atrás a la medular. Ahí existen más dudas.

Benzema vuelve

Para el centro del campo apuntan Camavinga, Modric y Fede Valverde. Giros y más giros para que todos estén listos para el sábado 28. También en el tridente de ataque. Benzema volverá a ser el líder del equipo. Un Karim que estuvo en el banquillo del Wanda Metropolitano.

Ancelotti no quiso dar muchas pistas en rueda de prensa, pero sí que comentó que no quería hablar de fichajes para la próxima temporada sino de jugadores que "han vuelto y no fueron titulares contra el Atleti como Courtois, Vinicius o Benzema". Una declaración que puede ir en la línea de tres titularidades.

Vinicius Júnior tampoco estuvo desde el inicio ante el Atlético de Madrid. Aunque sí que tuvo minutos. Además del extremo brasileño y de Karim Benzema, Rodrygo Goes también tendrá una prueba. Ya que el '21' blanco es la principal duda en el once titular ante el Liverpool junto a Fede Valverde.

