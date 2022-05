La recta final de Toni Kroos: el plan de futuro del 'Kaiser' del Real Madrid

Toni Kroos tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2023. El pasado verano, después de la Eurocopa, ya confirmó su adiós a la selección de Alemania. Afirmó entonces que quería centrase en el equipo blanco. Con un estilo diferente al común de los jugadores, el germano vive su etapa final como profesional del fútbol.

"He jugado con Alemania 106 veces, pero ya no habrá otro. La decisión de parar después de este torneo ya la tenía tomada desde hace tiempo", dijo Kroos tras la eliminación de la Mannschaft de la Euro 2020. Reveló su decisión sabiendo que no estaría en el Mundial de Qatar 2022. Pero en su mente solo pasaba centrarse "de lleno en mis objetivos con el Real Madrid".

Dicho y hecho. El '8' blanco ha vuelto a ser innegociable una temporada más. Los años pasan y él lo sabe. No quiere alargar su carrera. Otros como Zinedine Zidane también optaron por la misma postura. Mientras que Andrés Iniesta, Zlatan Ibrahimovic o Gianluigi Buffon continúan adelante, aunque con roles muy diferentes a sus etapas más doradas.

Kroos nunca ha ocultado sus intenciones. No han sido una ni dos las veces que ha asegurado que no alargará demasiado su carrera como profesional del fútbol. Sobre ello ha vuelto a hablar en el podcast Einfach mal luppen que comparte con su hermano Felix. Este le preguntó por si está viviendo la recta final de su etapa como jugador y Toni no ha podido ser más claro: "Puede ser, no es que pueda negarlo"

Tres opciones

En el futuro de Toni Kroos se abren tres diferentes alternativas. La primera pasa por colgar las botas de blanco. Esto es algo que, en alguna ocasión, el propio centrocampista ha asegurado que es una idea que le seduce. Para ello debería jugar una temporada más en el Santiago Bernabéu y colgar las botas con el vencimiento de su actual contrato.

Esta es una vía, pero no la única. La otra pasa por, tener viva la opción uno, pero jugando como mínimo una temporada más en el Real Madrid. Para ello, tanto el club como Kroos deberán ponerse de acuerdo en la ampliación de su contrato. Pero esto será algo que se decida el próximo año.

De los dos caminos que pasan por retirarse de blanco a una tercera variante. En esta Kroos dejaría el Real Madrid para vivir una última aventura en el fútbol. Lo cierto es que nunca se le ha escuchado estar tentado por una aventura de las denominadas como exóticas.

Así como también dejó claro hace unos días que, pese a que pudo en su día jugar en el Manchester United, ahora no es algo que entre en su guion de futuro. El motivo no es otro que no está por la labor de firmar un gran contrato. Kroos afirmó que no puede ir a un gran club para jugar uno o dos años y después retirarse. Lo suyo es hacer una gran carrera, como en sus comienzos en el Bayern Múnich y después como el 'Kaiser' del Real Madrid.

