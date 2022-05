Andrés Iniesta celebra su 38 años en el Vissel Kobe a tartazo limpio

Andrés Iniesta está de celebración. Hace 38 años que nació la leyenda del fútbol español. Natural de Fuentealbilla, se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo en el Barcelona. Pero no se retiró en Can Barça, sino que decidió probar suerte en unas de esas ligas consideradas como exóticas. De la Ciudad Condal a Japón para jugar en el Vissel Kobe.

Allí se ha ganado el cariño de todos. El buen rollo reina en el vestuario del equipo nipón. Y esto es algo que ha quedado comprobado con la celebración del cumpleaños de Iniesta. El manchego, así como otros dos futbolistas del Vissel Kobe, fueron recibidos a tartazo limpio para celebrar este especial 11 de mayo.

Buen ambiente y unos vídeos de lo más divertidos que han hecho las delicias de los aficionados en las redes sociales. Fue en el año 2018 cuando el de Fuentealbilla llegó a Japón para enrolarse en las filas del Vissel Kobe. En este 2022 ya ha jugado once partidos, para firmar dos goles y una asistencia.

En los vídeos y las fotografías se puede ver también a otro español. Y, precisamente, que también se formó en las categorías inferiores del Barcelona. Bojan Krkic comparte vestuario con Andrés Iniesta en el Vissel Kobe. Uno y otro están encantados en su aventura japonesa.

Tartazos que ya son tradiciones de cumpleaños



お馴染みの誕生日パイ投げ pic.twitter.com/MKwm6VOLPX — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 11, 2022

Aunque Iniesta tiene claro que su futuro pasa por regresar a España, a su Barça. Así lo confesó el pasado mes de febrero en JijantesTV: "No lo sé y no lo sabe nadie. Hay cosas claras, me encantaría volver y estar en el Barça intentando ayudar de otra manera. No hay duda de que eso me quedaría. A partir de ahí, alrededor de esas circunstancias hay muchas variables que se pueden dar. El futuro es muy difícil de saber, pero es cierto que me encantaría. El Barça es mi casa".

[Más información - Los futbolistas más influyentes: de la barrera del racismo al primer playboy y solo dos mujeres]

Sigue los temas que te interesan