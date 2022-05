Kroos: "Puedo decir con certeza que no habría ganado tres Champions en el Manchester United"

Toni Kroos es considerado como uno de los fichajes más rentables de la historia del Real Madrid. A falta de tan solo un año para que acabase su contrato con el Bayern Múnich, dejó el Allianz Arena para aterrizar en la capital española. Pero todo pudo ser muy diferente de haber firmado por el Manchester United en lugar de por el club de Concha Espina.

Sobre ello ha hablado en unas declaraciones que recoge Daily Mail. Con motivo del partido de vuelta de semifinales de la Champions League entre Real Madrid y Manchester City, el tabloide británico publica estas palabras de Kroos sobre lo que pudo ser y no fue. El centrocampista ha reconocido que de haber acabado en Old Trafford "probablemente" no hubiese ganado tres veces la 'Orejona'.

"No soy alguien que piense en hipótesis. Sí, estuvo cerca. Estuve a punto de ir al Manchester United. Pero las cosas no salieron así. No soy de pensar 'qué pasaría si'. Porque no hay respuestas reales a ello. Lo único que puedo decir con certeza es que probablemente no habría ganado la Champions League tres veces con el Manchester United", ha asegurado el '8' blanco.

Preguntado por si podría fichar por el Manchester United una vez se acabe su contrato con el Real Madrid, su respuesta ha sido contundente: "El United es un club demasiado grande para estar allí un año o dos. No es un club al que vayas para terminar tu carrera. Hay que estar allí tres o cuatro años y tanto el jugador como el club deben tener una idea clara".

Fichaje frustrado

Kroos también ha relatado cómo fueron sus contactos, en 2014 con los diablos rojos: "Sabía de antemano que el United me quería. Y Moyes estaba completamente de acuerdo. Fue una tarde muy bonita con gente muy agradable. Hablamos mucho del plan de futuro del United, que me convenció. Pero también nos llegamos a conocer personalmente. Conocimos bastante a la familia Moyes. Hablamos de cómo vivíamos y de cómo nos imaginábamos la vida familiar".

"Nos pusimos de acuerdo de manera verbal. El siguiente paso sería ver todo in situ, en Mánchester. La mudanza no habría sido tan complicada; al fin y al cabo, entonces solo teníamos un hijo de siete meses. Todo habría funcionado", ha agregado el centrocampista alemán sobre ese movimiento que pudo cambiar la historia del fútbol.

