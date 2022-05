Tchouaméni: "Veremos qué me depara el futuro, pueden pasar muchas cosas en el mercado"

Aurélien Tchouaméni es uno de los jugadores que se ha convertido en uno de los futbolistas más deseados del momento. Desde hace ya varios meses, el nombre del centrocampista suena con más o menos fuerza para reforzar las filas de alguno de los equipos de fútbol más importantes de Europa. Entre ellos, el Real Madrid.

El mediocentro milita en las filas del AS Mónaco. Con el equipo del Principado tiene contrato hasta el año 2024. Aunque su futuro podría estar lejos del club monegasco. Y es que otros importantes equipos le siguen la pista. Y no solo el Real Madrid, también el Paris Saint-Germain, el Liverpool o el Chelsea.

En cuanto a Tchouaméni, se deja querer. En una reciente rueda de prensa, el jugador ha dejado abierta la puerta de su futuro: "Tengo contrato con el Mónaco hasta 2024, con opción hasta 2025, veremos qué me depara el futuro. En las ventanas de fichajes, pueden pasar muchas cosas. Está mi caso y el de otros jugadores, algunos al final de sus contratos, otros que tienen interés en otros lugares. Nos centramos en el Lille".

Aurelien Tchouameni tras un partido con la selección francesa

"Nos vamos a ir de vacaciones y veremos cuando volvamos quiénes estarán cuando retornemos. ¿Por qué no quedarse y jugar la Champions League? La eliminación en la ronda previa ante el Shakhtar se me quedó atascada en la garganta. Jugar la Champions con el Mónaco no es algo que me disguste", ha sentenciado el futbolista de 22 años.

Refuerzo interesante

Por edad, Tchouaméni es una auténtica joya en el mercado. Esto porque se une el notable rendimiento que ha dado con el Mónaco. De ahí que los grandes llamen a su puerta. El principal problema podría estar en su precio de salida. Al menos para los clubes que no están dispuestos a pagar cualquier cantidad.

Las informaciones apuntan a que la entidad monegasca tasa al mediocentro en 70 millones de euros. Un precio de salida bastante alto. Esto mientras se afirma que la prioridad, tanto del club como del jugador, pasaría por el Real Madrid. Primera opción, pero no única si la salida es el desenlace al culebrón que quieren ambas partes.

