La obra de arte de Benzema en la Champions explicada por él mismo

Después de eliminar a Paris Saint-Germain y Chelsea en la Champions League, el Real Madrid se enfrentó al Manchester City en las semifinales de la máxima competición del fútbol europeo. En el Etihad Stadium se presentaron los blancos para disputar el partido de ida. Un duelo en el que Karim Benzema firmó una ejecución desde el punto de penalti que bien se puede hablar de obra de arte.

El delantero francés llegaba de fallar dos penaltis durante el partido de La Liga contra Osasuna. Pero le llegó la hora de la verdad en la ciudad de Mánchester. El Real Madrid siempre fue por debajo en el marcador contra el City y 4-2 en el marcador, Aymeric Laporte cometió una mano dentro del área que István Kovács señaló. Al punto de los once metros se encaminó entonces el '9' merengue.

Con el recuerdo de esos dos fallos en la pena máxima, Benzema se sacó un recurso de la manga para recortar distancias y poner el 4-3 definitivo en el luminoso. Sobre ello ha hablado ahora el internacional galo en RMC Sports: "Llevaba mucho tiempo practicando el 'Panenka' y solo esperaba al momento adecuado, en un partido como ese, donde hay mucha presión. Este tipo de presión es la que te permite hacer gestos como ese, por lo menos para mí".

Karim Benzema marca un penalti a lo Panenka Reuters

Ejecución sorpresa y de sobresaliente por parte de un Benzema que sorprendió al Etihad Stadium al completo. No ganó el Real Madrid en Mánchester, pero pese a la derrota, las sensaciones parecieron buenas para los blancos. Nada más terminar el partido, no se hablaba de otra cosa que no fuese la remontada del equipo merengue en el Santiago Bernabéu.

Camino a París

En el encuentro de vuelta, el Manchester City volvió a golpear primero con el gol de Riyad Mahrez. Muchos dicen que marcar fue lo peor que pudieron hacer los de Pep Guardiola. Y es que el Real Madrid se fue a por la prórroga cuando se acercaba el final del tiempo reglamentario. Un doblete de Rodrygo Goes hizo el milagro y, en la prórroga, fue Karim Benzema el que logró meterse en el bolsillo el billete para la final de París 2022. Además, lo consiguió de penalti.

