El plan con Rodrygo sale adelante: minutos de calidad y futuro blanco

Carlo Ancelotti está encantado con Rodrygo Goes y no lo esconde. El entrenador italiano ya ha asegurado que es uno de los tres jugadores que más le ha sorprendiendo en su segunda etapa en el Real Madrid. También se ha referido a él cuando ha señalado que juega "minutos de calidad". Mirando las estadísticas, además, se confirma que de los futbolistas de ataque merengues, tan solo Karim Benzema y Vinicius Júnior suman más minutos que él hasta la fecha.

Ni siquiera Marco Asensio supera en minutos en partidos oficiales al ex del Santos. Y tampoco en encuentros disputados. Rodrygo suma 2275 minutos, antes del inicio de la jornada 37 de La Liga, en 46 duelos; por los 2046 minutos de Asensio, divididos estos en 41 enfrentamientos entre todas las competiciones.

Todo ello para un total de 9 goles y 9 asistencias en lo que va de temporada 2021/2022. Sobre todo, ha sido en esta recta final de la campaña cuando ha dado el 'do de pecho' en lo que se refiere a su faceta más goleadora. Con tantos tan importantes como los de la Champions League contra el Manchester City de Pep Guardiola.

Rodrygo Goes celebra su segundo gol al Manchester City Reuters

En algún momento del curso, se ha llegado a especular con su posible adiós al Santiago Bernabéu. Pero esto ya es cosa del pasado. Rodrygo Goes tiene una plaza asegurada en el Real Madrid 2022/2023. Pese a la llegada de Kylian Mbappé a la casa blanca, el actual '21' merengue seguirá junto a los Karim Benzema, Vinicius Júnior...

En "casa"

Lo más importante para que un jugador explote y se consagre, sobre todo cuando se habla de un club tan grande como el Real Madrid, es que el entrenador le dé minutos, confianza y cariño. Pues eso es lo que ha hecho Ancelotti esta temporada con jugadores jóvenes como Vinicius, Rodrygo, Camavinga o Fede Valverde. Precisamente, tres de estos son los futbolistas que más le han sorprendido.

"No me ha decepcionado ninguno, me han sorprendido los que conocía menos: Valverde, Rodrygo, Camavinga... No me ha sorprendido Vinicius porque tiene este talento, lo había demostrado, ahora ha estado más fino en la finalización. Diría Rodrygo, Camavinga y Valverde", afirma Ancelotti públicamente.

Rodrygo Goes, en un partido del Real Madrid de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

Para el míster italiano, el futuro de Rodrygo pasa por el Real Madrid. Pero también para el protagonista de toda esta historia. Los planes del internacional brasileño pasan por continuar más años en el Santiago Bernabéu. "Esta es mi casa", ha llegado a afirmar el extremo.

Mbappé llegará al Real Madrid para ser titularísimo. Pero ya se ha demostrado esta temporada que es muy importante el fondo de armario y que hay partidos para todos. Sin ir más lejos, Vallejo está siendo clave en la rotación durante este final de curso. Ancelotti ya ha querido dejar claro que tan vitales son para conseguir los objetivos los que forman parte del once titular como los que ingresan al campo una vez comenzado el partido. Rodrygo quiere seguir y luchar por ser cada vez más protagonista. No tiene miedo a la competencia. El sueño de blanco continúa.

