Rüdiger explica los motivos por los que se va del Chelsea

El Chelsea cayó en la final de la FA Cup en los penaltis ante el Liverpool. Un triste final para Antonio Rüdiger. El defensa abandona Stamford Bridge cuando acabe la presente temporada para jugar en el Real Madrid a partir de la 2022/2023. El central alemán todavía no se había pronunciado, pero lo hizo después de la última derrota de los blues.

Rüdiger no ha querido entrar en detalles, pero sí que ha dado algunas claves el motivo por el que ha decidido cambiar de aires. Ha dejado claro que las sanciones que pesan contra el Chelsea no han sido "el problema" y que ha sido algo por "ambos lados". "Han sido cinco años con altibajos", afirmó el futbolista.

"No quiero entrar en cosas profundas. Había una posibilidad de quedarme, pero las sanciones no eran el problema. En algo así, no se trata solo de un lado solamente, se trata de ambos lados. El Chelsea ha sido genial conmigo y yo he sido genial para el Chelsea", comentó diciendo en declaraciones recogidas por Mirror.

"Estoy muy, muy agradecido. Me convertí en un hombre aquí. Mis hijos nacieron aquí. Londres y especialmente el Chelsea siempre serán especiales para mí. Han sido cinco años con altibajos como es normal. Hubo muchas cosas positivas, por eso estoy aún más frustrado porque quería tener un final diferente", agregó el central de 29 años.

Un nuevo reto

Con el Chelsea llegó a proclamarse campeón de la Champions League, algo que será su principal objetivo cuando llegue al Real Madrid. Las ofertas de los de Londres no convencieron a un Rüdiger que también ha sido vinculado en los últimos meses con equipos como el Fútbol Club Barcelona, Paris Saint-Germain o Bayern Múnich.

Sin embargo, la idea de jugar en el trece veces campeón de Europa fue la que realmente sedujo al defensa. A partir del curso que viene, pasará a compartir el centro de la zaga madridista con Alaba, Militao y Nacho. Aunque, a priori, todo apunta a que será él el que parta con ventaja para formar la pareja de centrales junto a Militao, desplazando a Alaba al lateral izquierdo.

El acuerdo entre el Real Madrid y el futbolista todavía no se ha hecho público. Para esto habrá que esperar. Pero, recientemente, Rüdiger ya lanzó un gran piropo, en Goal, al que es el actual líder del vestuario blanco. "Para mí es el mejor delantero del mundo. Lo tiene todo, su forma de entender el juego es increíble", destacó de Benzema.

