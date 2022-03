El resurgir de Kun Agüero: de la retirada por su corazón a las ofertas de la MLS y el sueño de volver

El pasado 31 de octubre del año 2021, Sergio 'Kun' Agüero tenía que retirarse del terreno de juego durante un partido contra el Alavés por problemas físicos. Por aquel entonces, el argentino militaba todavía en las filas del FC Barcelona. Un fuerte dolor en el pecho hacía saltar todas las alarmas y obligaba al delantero a pasar toda la noche en el hospital.

Empezaba así un calvario que le alejaría cada vez más del terreno de juego y que le haría pasar demasiadas horas entre médicos. De hecho, pocas semanas después, y tras pasar multitud de pruebas por unos problemas de corazón hallados en esos exámenes, Agüero tenía que dejar el fútbol profesional. Se ponía así fin a la carrera de uno de los mejores arietes de lo que va de siglo.

Un goleador que había brillado en el Atlético de Madrid, en el Manchester City y en la selección argentina. Llegó al Barça para cumplir su sueño de jugar con Leo Messi y, aunque no pudo hacerlo realidad, se ganó al vestuario y a la afición con su carisma. Pudo marcar un gol vestido de azulgrana antes de tener que decir adiós. Fue en El Clásico contra el Real Madrid de la ida. Su último tanto como profesional.

Pero Agüero no tira la toalla y cuando parecía ya alejado totalmente del césped, ha sorprendido con unas impactantes declaraciones en las que habla de su deseo por regresar a los terrenos de juego y de volver a vestirse de corto al máximo nivel. A pesar de que sus problemas de salud todavía no se han terminado, el ariete de la albiceleste no quiere cerrar de manera definitiva una puerta que ahora abre de par en par.

Sergio 'Kun' Agüero, exfutbolista argentino en su despedida AFP7 / Europa Press

La vuelta del 'Kun'

Sergio 'Kun' Agüero tuvo que poner punto y final a su carrera deportiva el pasado mes de diciembre. Acompañado de Joan Laporta, anunciaba su adiós definitivo al deporte que tanto había amado por culpa de esos preocupantes problemas de salud. Sin embargo, en unas recientes declaraciones para el medio TYC Sports, Agüero ha sorprendido a todos anunciando que tiene intención de volver.

"Se me ha cruzado por la cabeza que podía volver a jugar al fútbol. Los médicos me dijeron que tengo que estar cinco o seis meses sin actividad, pero yo ya tengo ganas de volver a entrenar". Cuando nadie pensaba ya en el Agüero futbolista y cuando se había confirmado su incorporación al cuerpo técnico de la selección argentina de Lionel Scaloni, el 'Kun' ha dado un nuevo un giro a su trayectoria anunciado su deseo de volver.

"Estoy queriendo jugar recreativamente. Me invitaron a Miami a jugar un partido y no fui, le quiero mandar algún mensaje al médico". El histórico delantero se encuentra en Qatar junto con la delegación de la AFA y de la selección albiceleste disfrutando de los momentos previos a lo que será el sorteo de la Copa del Mundo que se celebrará este viernes.

Agüero estará en Qatar junto con los que hasta ahora habían sido sus compañeros en el combinado nacional. Pero lo que ya piensa es en volver a vestirse de corto, aunque habrá que ver a qué nivel puede hacerlo y cuánto es capaz de arriesgar después de haber visto pasar su vida delante de sus ojos. Estos meses de parón e inactividad han vuelto a despertar las ganas de la competición y de disfrutar del fútbol de un goleador que a sus 33 años todavía se ve con mucho que dar.

Agüero celebra un gol con la selección de Argentina Geraldo Bubniak / ZUMA Wire / dpa

Su estado de salud

Lo que muchos se preguntan ahora es si el 'Kun' podrá soportar de nuevo la exigencia de la élite. El delantero argentino rescindió su contrato con el FC Barcelona porque en teoría los médicos le habían obligado a dejar el fútbol tras sus problemas de corazón. Sin embargo, su amor por la pelota podría hacerle regresar.

De hecho, nada más sufrir esa dolencia cardiaca, los galenos que le atendieron y que hicieron un seguimiento sobre su estado de salud le recomendaron estar parado durante al menos tres meses para poder evaluar su situación. Y poco más de un mes después de lo sucedido, decidía cortar por lo sano y colgar las botas.

Ahora, tres meses después de aquello, parece haberse arrepentido y ya estudia la forma de volver a introducirse en el mercado. Los médicos le han seguido diciendo que tiene que estar entre cinco o seis meses de baja todavía, pero el 'Kun' parece con la confianza necesaria como para romper esos plazos.

Ya busca opiniones fiables que le confirmen que puede reducir ese tiempo y así poder replantearse un regreso, al menos para despedirse en el terreno de juego de lo que ha sido su vida los últimos 20 años. Lo que tiene claro es que no lo hará sin un permiso médico 100% fiable.

Sergio 'Kun' Agüero, con el FC Barcelona en la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

La llamada de la MLS

Lo más sorprendente de todo es que, aunque el 'Kun' lleve tres meses oficialmente retirado, el fútbol no se ha olvidado de él. De hecho, ya ha recibido alguna oferta tentadora en este tiempo y por eso sabe que sigue contando con cartel para relanzar su carrera en caso de que tome la decisión definitiva de su regreso.

Quienes más le han tentado en este tiempo han sido varios equipos de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Y en especial, el Inter Miami, cuyo propietario es David Beckham. El exjugador inglés de equipos como Real Madrid o Manchester United prepara un equipo de ensueño con varias leyendas como Messi, Luis Suárez o Sergio Busquets y el 'Kun' entraría a la perfección en ese gran proyecto.

Sin embargo, tirando de cierta fanfarronería y apoyando esa idea de volver a jugar, Agüero ha rechazado esa oferta dejando ver que su intención sería regresar al primer nivel y que más tarde sería momento de ir a una liga menor como la MLS: "Inter Miami me llamó. pero me negué. ¿En 2 años? A ver…".

A priori, la liga de Estados Unidos, con más glamour que exigencia física, pero también con un nivel que va in crescendo en los últimos años, sería un buen escenario para que pudiera retomar su carrera. Pero el 'Kun' tiene el ejemplo reciente de Christian Eriksen para reforzar su teoría.

El danés cayó desplomado con un paro cardiaco en la pasada Eurocopa y menos de un año después ya ha vuelto a los terrenos de juego en el Brentford e incluso en la selección danesa. Y él sueña con hacer lo mismo, quien sabe si llegando a la Copa del Mundo como jugador y no como asistente del seleccionador.

