Reino Unido insiste en su veto a atletas rusos que no se opongan a Putin: Medvedev, sin Wimbledon

Daniil Medvedev puede quedarse sin jugar el Grand Slam de Wimbledon si no condena públicamente y de forma escrita las acciones del presidente ruso Vladimir Putin. Es la exigencia en la que trabaja Reino Unido para dejar participar a deportistas rusos o bielorrusos en sus torneos. El ejecutivo británico, que por el momento no ha contado con ningún apoyo, quiere asegurarse de que los deportistas no tienen vinculación alguna con el presidente del país.

Reino Unido, en boca de su ministro de Deportes, ha subrayado que su objetivo es evitar que cualquier atleta participe en sus torneos si tiene cercanía, simpatía o simplemente no rechaza de forma pública la invasión rusa de Ucrania y el resto de medidas impulsadas por Putin. Una medida que, en caso de ponerse en funcionamiento, dejará a Medvedev sin jugar Wimbledon salvo que cumpla las exigencias.

Nigel Huddleston, encargado del Ministerio de Deportes, ha reconocido nuevamente que están pidiendo a los diferentes organismos deportivos que "si atletas rusos y bielorrusos quieren participar en competiciones de Reino Unido tienen que ser independientes y neutrales". ¿Cómo esperan obtener tal certeza? Mediante una "declaración escrita" en la que se confirme que "no reciben dinero del presidente Putin, ni de Rusia ni de Bielorrusia".

Además, también pedirán una confirmación de que durante su aparición en el torneo en cuestión no se realizará "ningún comentario de apoyo a Putin, ni a Rusia, ni a Bielorrusia". Wimbledon, que se desarrollará el próximo mes de junio, puede ser el primer gran torneo en aplicar esta serie de medidas.

Por el momento, las normas que han establecido la mayoría de países y organismos deportivos es la de no dejar participar a ningún deportista ruso siempre que haya sido designado por su país o juegue en representación de este. Por lo tanto, cualquier deportista clasificado por méritos propios puede participar en los torneos de manera neutral, sin ningún tipo de bandera rusa ni otro símbolo característico.

Reino Unido, sin apoyos

La intención de Reino Unido es la de ir más allá mediante una declaración escrita que, por el momento, no ha generado demasiados apoyos. Países como Canadá ya mostraron, mediante organizadores de torneos de prestigio como el Masters de Montreal, que exigir esa condena pública no ayudaba a resolver el conflicto. Además, los Estados miembro de la UE firmaron una declaración donde no recogían el veto que impulsa Reino Unido.

Medvedev, que llegó a ser número uno del mundo en las primeras semanas del año, puede quedarse fuera en un momento clave de la temporada. Curiosamente, Novak Djokovic, su rival por el primer puesto, tiene muchas posibilidades de jugar en Wimbledon al no existir ninguna obligación de estar vacunado contra la Covid-19. El ranking ATP se aprieta más que nunca y se ve afectado por cuestiones extradeportivas. Desde la Covid hasta la invasión rusa de Ucrania, ambos conflictos están influyendo en el reinado del circuito.

[Más información - El tenis se rinde a Carlos Alcaraz: España asegura su futuro antes de la retirada de Rafa Nadal]

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan