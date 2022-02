La nueva realidad del 'Kun' Agüero: "Me ahogo... siento que el corazón me va al palo"

Sergio 'Kun' Agüero se retiró del fútbol entre lágrimas. Pero continúa estando muy presente para sus seguidores a través de redes sociales como Instagram o de Twitch. En esta última plataforma, el ya exjugador argentino ha asegurado que no acaba de encontrarse bien de salud.

Hay que recordar que tuvo que colgar las botas después de sufrir unas arritmias en pleno partido con el Fútbol Club Barcelona. Después de semanas y más semanas de estudios médicos, la decisión por el bien de la salud de Agüero fue la de que debía dejar de practicar fútbol al más alto nivel.

Sin embargo, el 'Kun' ha revelado que sufre algunas secuelas. "Juego al fútbol-tenis y me ahogo. A veces pienso si podré correr un pique al menos", ha afirmado el exfutbolista mientras jugaba a la PlayStation. "Siento que el corazón me va al palo", ha continuado explicando.

Con un tono de buen humor, muy acorde a lo que refleja Agüero en Twitch y en sus perfiles en las redes sociales, el 'Kun' ha bromeado con lo que mejor para él es seguir como está ahora: "Mejor me quedo acá sentado, stremeando, tranquilo. Por si las moscas, viste".

Primero la salud

Durante el acto de despedida que le dedicó el Barça, el argentino ya aseguró que por encima de todo estaba su salud: "Es un momento muy duro, pero estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Lo primero es mi salud. Ya saben por qué tomé esta decisión. Es por el problema que tuve hace un mes. Estuve en buenas manos de los médicos, que me han dicho que era lo mejor. Tomé la decisión hace 10 días. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había muchas".

"Me siento bien ahora mismo. Las primeras semanas fueron duras, pero cuando me hice la primera prueba física en la clínica me dijeron que había una posibilidad muy grande de no seguir y ya empecé a mentalizarme. No fue fácil. Cuando me llamaron para darme la noticia definitiva, yo seguía teniendo esperanzas. Pero pensando en frío, era lo mejor. Ahora estoy bien, pero fue difícil", afirmó entonces un 'Kun' Agüero que sigue adaptándose a su nueva realidad.

