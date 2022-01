La nueva vida de Kun Agüero tras el fútbol: eSports, vuelta al City y jefe de Argentina

Los últimos meses de Sergio Kun Agüero han cumplido el peor guion posible que él podría haber escrito. El delantero argentino quiso fichar por el Barça para estar con Messi, pero el '10' se marchó al PSG. Tras su adiós, esperaba poder sustituirle dentro de lo posible, pero las lesiones y una arritmia le obligaron a retirarse. A pesar de las desgracias atravesadas, el ya exjugador cuenta con numerosos caminos para poder seguir cumpliendo sueños y generando ingresos.

Agüero, a lo largo de su carrera en los diferentes clubes, logró ganarse el cariño de entidad y aficionados. Por ello, uno de los próximos cargos más factibles es el de incorporarse de nuevo al Manchester City. El exdelantero no ejercería ningún papel en el banquillo ni en la plantilla, sino que se convertiría en un rostro de representación mundial para el club británico. El cargo que preparan para él, según adelantó The Sun, es el de embajador mundial del City.

De esta manera, el argentino seguiría los pasos de otros exjugadores reconocidos en el Manchester City como Lescott, Wright-Phillips y Micah Richards. Agüero seguiría vinculado al fútbol, regresaría a una ciudad como Mánchester donde encontró la estabilidad y tendría la libertad suficiente para poder moverse por el mundo vinculado a otras fuentes de negocio.

El reconocimiento del City no es el único que espera el Kun, pues también se ha puesto sobre la mesa la opción de que acuda con Argentina al próximo Mundial de Qatar 2022. El delantero quería estar en el terreno de juego reencontrándose, esta vez sí, con Leo Messi. Sin embargo, la retirada se lo impedirá y la nueva vía abierta es que acuda con algún cargo dentro del equipo.

Agüero no dio detalles, pero a preguntas de TN en su llegada navideña a Argentina reconoció que sería un orgullo poder acompañar a los jugadores con los que ha compartido tantos momentos sobre el terreno de juego. Un papel que sería fundamental a la hora de impulsar el ánimo del vestuario y que no contaría con el rechazo de una plantilla que ya homenajeó al argentino cuando no se conocía su retirada.

El pilar de su trayectoria deportiva fue el cariño. Una actitud que ahora, con su marcha anticipada, puede suponerle la posibilidad de disfrutar de grandes oportunidades. "Mi sueño era jugar en Primera División y nunca pensaba llegara a Europa. Quiero agradecer a Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona. Todos me han tratado muy bien. Y, claramente, a la Selección Argentina que es lo que amo", indicó al retirarse. El tiempo se lo ha devuelto.

Por último, uno de los sectores donde Agüero podrá ampliar su presencia es el de los eSports. El argentino ya se introdujo en el mercado en 2020 cuando creó el equipo KRÜ Sports. El delantero se había aficionado a los directos y se unió a un streamer de referencia como Ibai Llanos. Sus vídeos, muy comentados por ver la cara más natural del delantero, se hicieron virales.

Y en plena explosión, Agüero confirmó la creación de este equipo. Después de que muchas empresas le tantearan para ficharle, decidió emprender su propio camino y correr todos los riesgos él solo. Riesgos que se han convertido en oportunidades en los últimos meses y que irán acompañados de nuevas inversiones para posicionar su marca.

De hecho, para cerrar el año 2021, mostró a sus más de 21 millones de seguidores en Instagram las nuevas instalaciones creadas para el equipo KRÜ. La conocida como 'casa KRÜ', según publicó el argentino, tenrá "las mejores instalaciones para seguir creciendo". Un "sueño que se va haciendo realidad" para Sergio Agüero y que, tras su retirada, podrá centrar toda la atención del exdelanero argentino.

El mundo de los eSports, en pleno auge y cada vez con más jugadores implicados en la invresión, puede convertirse en el nuevo área donde Agüero regatee para mantenerse en la élite deportiva. El equipo ya cuenta con casi medio millón de aficionados apoyándolo en la misma plataforma de Instagram y aspira a convertirse en una referencia en Latinoamérica.

